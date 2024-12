Renault Kardian fica com quatro estrelas no Latin NCAP, melhor que Logan e Sandero SUV compacto da Renault ganhou quatro estrelas da avaliação de colisão feita pelo órgão independente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/12/2024 - 13h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 13h12 ) twitter

Latin NCAP/Reprodução

No teste de colisão do Latin NCAP, o Renault Kardian ganhou quatro estrelas sendo bem avaliado pelo órgão independente. Com isso, o SUV compacto, que foi lançado no começo deste ano, superou o Fiat Pulse, que recebeu apenas duas estrelas, mas não recebeu a nota máxima que modelos como Volkswagen Nivus e Chevrolet Tracker receberam.

Latin NCAP/Reprodução

O Latin NACP avaliou a versão de entrada do Kardian, que vem equipado com seis airbags e controle de estabilidade de série. Além disso, o modelo recebeu 83,41% na proteção de ocupantes adultos indicando bom nível de proteção. O Kardian passou por avaliações de impacto frontal, lateral, lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção de pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) Cidade, AEB Interurbano e Sistemas de Assistência à Velocidade (SAS).

Latin NCAP/Reprodução

O Latin NCAP também pontuou as baixas pontuações do Renault Logan e Sandero que estão em processo de despedida do mercado. Hoje só o Stepway é vendido e o Logan ainda está disponível atendendo o mercado corporativo. Ambos ficaram com 0 estrelas na avaliação.

Renault/Divulgação

Em relação à proteção de bebês e crianças, o Renault Kardian recebeu 82,92%. A proteção para pedestre foi de 47,96% e os sistemas de segurança tiveram avaliação de 83,78%.

RENAULT KARDIAN 2024: vai superar Fiat Pulse e Volkswagen Nivus? É melhor que um SANDERO? E o preço? VEJA O VÍDEO!





