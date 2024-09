Renault Kardian para PCD custa menos de R$ 90 mil: veja condições Desconto chega a R$ 26 mil com todas as isenções Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2024 - 11h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 11h00 ) ‌



Renault/Divulgação Renault/Divulgação

A Renault está oferecendo o SUV compacto Kardian com uma condição interessante para o público PCD. Com isenções do do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), isenção parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) somado a uma bonificação de fábrica a vesão Evolution, de entrada, tem abatimento de R$ 26,4 mil.

Renault/Divulgação Renault/Divulgação

Ao todo somando todos os descontos ao público elegível para o programa de venda aos portadores de necessidades especiais o preço do Renault Kardian fica em R$ 89.508,04.

A versão Evolution de entrada tem o mesmo motor 1.0 TCe turbo de 120-125cv e 22,4kgfm de torque combinado com câmbio de dupla embreagem. Em termos de dimensões o Renault Kardian tem 4.119 mm de comprimento, 1.747 mm de largura e 1.544 mm de altura, com um entre-eixos de 2.604 mm, porta malas de 358 litros e tanque de 50 litros.

