Renault lança Kangoo 2024 no Brasil por R$ 120,8 mil

Fabricado na Argentina, o Renault Kangoo 2024 é lançado no Brasil em versão única Advanced por R$120.800. Rival da Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid, o modelo tem 3,3 metros cúbicos de capacidade volumétrica e 750 kg de capacidade de carga. Já o motor é o conhecido 1.6 SCe, que é produzido no Paraná e entrega até 115 cv.

O novo Renault Kangoo conta com rodas de 15 polegadas, para-choques com acabamento em plástico, portas traseiras com abertura de 180 graus com 1.772 mm de comprimento de abertura, porta lateral com abertura de 717 mm com altura de 1.044 mm. 3,3 metros cúbicos de capacidade volumétrica 750 kg de capacidade de carga. Compartimento de bagagem ainda conta com oito ganchos para acomodar a carga, além de ter uma escotilha para visualizacão do interior do furgão. O modelo ainda tem 1.866 mm de comprimento e 1.226 mm de altura.

A Renault não considera importar para o Brasil as versões passageiro que são vendidas com sucesso em outros mercados. A ideia é oferecer aqui apenas a variante de carga para o segmento comercial junto com o Kangoo E-Tech elétrico.

A suspensão do Renault Kangoo é McPherson na dianteira e eixo de torção com molas helicoidais na traseira. O consumo é de 11,3 km/l em trechos urbanos, segundo a Renault.

Equipamentos

O utilitário ainda conta com air-bag duplo, assistente de frenagem de urgência, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade, sensores de estacionamento, entre outros.

Por dentro, o Renault Kangoo traz ar-condicionado de série, direção eletro-hidaulica, vidros e retrovisores elétricos, multimídia MediaNav de 7 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay e, por fim, traz 33 litros de porta-objetos na cabine.

Histórico de sucesso lá fora e aqui

O Renault Kangoo tem tem mais de 60 anos de história sendo mais longevo na Europa e Argentina. No Velho Continente o utilitário surgiu como derivação do Renault 4 na versão de carga e seu nome foi usado ao longo das décadas seguintes. O Renault Kangoo só chegou ao Brasil em 1998 quando a marca diversificava sua atuação por aqui com modelos como Clio, Master e Mégane Scenic. Além disso, já são 11 anos do lançamento da versão elétrica que também foi introduzida no Brasil ano passado.

Já essa nova versão é produzida na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, na Argentina, e envolveu mais 393 mil horas de desenvolvimento. Por lá, a marca francesa já vendeu mais 60 mil unidades do Kangoo desde o lançamento no mercado argentino. Esse número confere 60% de participação de mercado.





