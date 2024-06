Renault lança SUV Grand Koleos com tecnologia Geely na Coreia do Sul SUV tem plataforma CMA e opção a gasolina a e até híbrida com tração integral

A Renault acaba de anunciar a estreia do SUV médio Grand Koleos, mesclando uma nomenclatura tradicional da Renault a uma base tecnológica compartilhada com a marca Geely (dona da Volvo, Link&Co e Zeekr) que vende na China o mesmo carro com o nome Monjaro (Xingyue L).

O novo SUv é focado no mercado sul coreano baseado na plataforma europeia CMA com motor a combustão e híbrido. A Geely é dona de 1/3 da Renault na Coreia do Sul.

A plataforma CMA permite a eletrificação que é usada no novo Renault Grand Koleos que é batizada de E-Tech PHEV combinando o 1.5 turbo a gasolina e tem tração dianteira ou integral. A segunda opção “4WD” adota motor a combustão combinado com sistema de 48V no eixo dianteiro enquanto na traseira há um motor elétrico adicional. A potência combinada é de 245cv.

A opção a combustão é um 2.0 turbo a gasolina com 218 ou 238cv combinado com câmbio de dupla embreagem e sete marchas ou automático de oito velocidades.

Nas dimensões o Renault Grand Koleos tem 4,78m de comprimento e 2,82m de entre eixos. A estreia ocorre na Coreia do Sul e não deve ganhar outros países sob a bandeira Renault. No entanto a tecnologia pode ser adotada em outros modelos do grupo Geely e suas marcas fora da Ásia.





