Renault mostra conceito de elétrico inspirado nos anos 1970 R17 Electric Restomod evoca esportivo francês dos anos 1970 com motor elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/09/2024 - 20h16 (Atualizado em 05/09/2024 - 20h16 ) ‌



A Renault divulgou imagens de um dos carros que a marca pode apresentar ao vivo durante o Salão de Paris em outubro. Trata-se do R17 Electric Restomod x Ora-ïto e embora seja apenas um conceito como estudo de estilo, reforça a tendência da Renault ao recriar clássicos com o desenho de modelos que fizeram sucesso no passado.

As linhas retas e o perfil cupê remetem ao Renault 17, que é era um carro esportivo baseado no Renault 12 (o carro que se materializou por aqui no Ford Corcel), tinha tração dianteira e motor 1.5 de 109cv e 13kgfm de torque.

Voltando ao presente, ou melhor, ao futuro, o conceito R17 Electric Restomod foi desenhado pelo projetista e designer Ora-ïto. Ele atualizou o desenho do carro mantendo suas proporções e trazendo elementos novos como faróis retangulares amarelos, o desenho ascendente do carro com formato cupê entre outros detalhes de estilo.

No interior, volante com bases chatas e mostradores ovalados dão o tom de um aspecto neo retrô que tem sido consistente nos modelos Renault.

A conceito tem motor traseiro com 272cv, bem mais potente que o Renault 17 original produzido entre 1971 e 1979. Agora não sabemos quando ou se o R17 Restomod será produzido em série mas com certeza ele deve inspirar novos modelos da marca francesa ao lado do novo Renault 4 e 5 elétricos.

