Renault Stepway 1.6 CVT ganha desconto para sair de linha Compacto com motor de 118cv e câmbio automático abre espaço para o Kardian Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 09h00 )



A expansão das vendas do Kardian tem feito a Renault mudar a oferta de veículos de entrada com câmbio automático. Agora a marca deixa de oferecer o Stepway 1.6 CVT que na verdade já tinha o fim decretado após o início das vendas do Kardian. Tanto que as unidades remanescentes tem sido oferecidas com descontos de R$ 11 mil.

O valor normal do Renault Stepway 1.6 CVT é R$ 117.690 mas com descontos o preço caiu para R$ 106,4 mil. O modelo 1.6 com câmbio manual era ofeeecido por R$ 105,6 mil e agora com bônus de R$ 11,1 mil sai por R$ 94,5 mil.

O motor das duas versões é o conhecido 1.6 SCe de 118cv e 16kgfm aspirado com quatro cilindros. Esse motor irá equipar, por enquanto, a Duster e a Oroch em suas versões de entrada mas também pode equipar o Kardian em uma versão de acesso.

Quem ainda quiser um “Sandero” tem à disposição o Stepway 1.0 SCe que segue à venda por R$ 86,9 mil e facilmente é encontrado com descontos na rede de concessionários.

RENAULT STEPWAY É SUV? VEJA O VÍDEO!