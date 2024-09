Renault vai apresentar novo Duster, Kwid e SUV médio em Paris Novidades serão mostradas dia 14 em Paris, durante o tradicional evento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2024 - 20h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 20h00 ) ‌



Renault vai apresentar novo Duster, Kwid e SUV médio em Paris

A Renault divulgou no Brasil algumas novidades que serão apresentadas no próximo mês durante o Salão de Paris. Entre as novidades estão o novo Duster, Kwid (Spring na Europa) e um novo SUV do segmento C (médio). A marca levará ao todo “7 estreias mundiais e 2 carros-conceito” dando as primeiras pistas do que pode influenciar novidades que teremos no Brasil.

A marca promete levar novidades para as linhas Renault, Dacia, Alpine, Mobilize e Renault PRO+ de veículos comerciais. Entre os destaques estão a linha Dacia que influencia diretamente os modelos Renault por aqui.

No palco parisiense a Renault vai anunciar o “Novo Duster e o Novo Spring” que podem dar pistas sobre renovações do SUV compacto e do subcompacto bem como um novo SUv. Dentro do plano de novidades para a América Latina o Renault Group já confirmou um novo SUV que poderá ter versões de cinco e sete lugares.

Para a marca Renault propriamente, estarão novidades elétricas como Renault 4, Renault 5 e o Scénic, que foi eleito Carro do Ano de 2024. O Symbioz e o Rafale também terão versões E-Tech full hybrid que pode estar em breve em modelos comercializados no Brasil bem como um carro conceito totalmente novo.

Na linha de veículos comerciais onde a Renault tem forte tradução estarão modelos como o protótipo do novo Master H2-Tech. Será uma versão movida a hidrogênio desenvolvida pela HYVIA, joint venture entre o Renault Group e a Plug mas ainda não se trata de um modelo pronto.

Entre os dias 14 e 20 de outubro o Salão de Paris estará aberto ao público mostrando novidades principalmente das marcas europeias que estarão disponíveis por aqui seja em soluções de motorização, plataformas ou modelos de produção final em vários segmentos.

