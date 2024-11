Renault vai desenvolver novos elétricos na China Em fase de transição, fabricante pode transferir centro de pesquisa e desenvolvimento para Shangai Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CarNewsChina/Divulgação CarNewsChina/Divulgação

Depois de uma primeira fase de carros elétricos cujas vendas não foram bem na Europa, a Renault está preparando uma nova fase de transição. Já foram anunciados os novos Renault 4 e 5 e também o Twingo elétricos que prometem custo competitivo para tentar conter a onda chinesa. Mas agora a notícia que circula na mídia chinesa é que a Renault vai levar o centro de pesquisa e desenvolvimento para Shangai.

CarNewsChina/Divulgação CarNewsChina/Divulgação

De acordo com o site CarNewsChina e o AutoPix, a marca europeia será a primeira a investir no desenvolvimento de um novo veículo elétrico na China além dos já anunciados 4, 5 e Twingo. A intenção é clara; agilizar o desenvolvimento de novos modelos em uma estrutura mais simplificada e assim conseguir custos reduzidos.

CarNewsChina/Divulgação CarNewsChina/Divulgação

Vale lembrar que a Renault já tem laços bem antigos na China. A Dacia, subsidiária romena do grupo Renault, produz o modelo Spring vendido como Kwid E-Tech no Brasil. Segundo o site AutoHome, o próprio desenvolvimento do Twingo já contou com a colaboração de chineses.

Outro laço antigo com a China está na colaboração da Renault com a Geely. Tanto eu e a picape Niagara utilizará a plataforma CMA da Geely, sendo uma das promessas de novos veículos na América do Sul.

KWID ELÉTRICO VALE A PENA PARA UBER? Quanto custa carregar um Kwid elétrico em casa? E a manutenção? VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.