Renegade 2025 ganha novidades: veja preços, versões e itens de série Jeep manteve o SUV compacto equipado com motor 1.3 litro turbo T270 de até 185 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h00 ) ‌



Renegade 2025 ganha novidades: veja preços, versões e itens de série

Depois de atualizar o Compass e o Commander 2025, chegou a vez do Jeep Renegade, que na linha 2025 será vendido a partir de R$ 115.990. O SUV compacto também ganhou as novas versões Altitude, Night Eagle, Sahara e a configuração limitada Willys. Ademais, a marca manteve em todas as opções motor 1.3 litro T270, que entrega até 185 cv. Claro, durante o lançamento o R7 Autos Carros pôde testar o Jeep Renegade 2025 Sahara. Veja preços, versões e equipamentos.

Jeep Renegade 1.3 Turbo - R$ 115.990

A versão de entrada vem equipada com Jeep Traction Control +, controles de estabilidade e tração, seis airbags, faróis e lanternas full LED, entre outros. Contudo, para ter Frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré, central multimídia de 7″, conectividade sem fio Android Auto e Apple Carplay o cliente terá que desembolsar R$ 2.300 no pacote opcional Pack Tech.

Renegade 2025 ganha novidades: veja preços, versões e itens de série

Jeep Renegade Altitude - R$ 147.990

Já essa nova versão traz novos equipamentos como central multimídia de 8,4 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, painel de instrumentos digital de 7 polegadas, ar-condicionado digital de duas zonas, rodas de 17 polegadas, teto pintado em preto, adesivo exclusivo da versão, para-barro, além dos itens já conhecidos como frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré, rack de teto, entre outros.

Renegade 2025 ganha novidades: veja preços, versões e itens de série

Jeep Renegade Longitude - R$ 165.990

Além de contar com os itens da Altitude, essa configuração conta com novas rodas de 18 polegadas com acabamento pintado, assim como traz carregador de smartphone sem fio, bancos e volante revestidos em couro, sensor de estacionamento traseiro, entre outros.

Renegade 2025 ganha novidades: veja preços, versões e itens de série

Jeep Renegade Night Eagle - R$ 170.990

Essa configuração conta com os equipamentos da Longitude e, também, traz Badge exclusivo, rodas e logos escurecidos, Keylees Enter’n Go, comutação automática dos faróis, retrovisor interno eletrocrômico, sensor crepuscular e de chuva, sistema de monitoramento de ponto cego, entre outros.

Jeep Renegade Sahara - R$ 173.990

A nova versão Sahara traz todos os equipamentos, além de trazer como novidade cor exclusiva Slash Gold, frisos laterais, badge e soleiras exclusivos, teto solar panorâmico e Adventure Intelligence, entre outras.

Renegade 2025 ganha novidades: veja preços, versões e itens de série

Jeep Renegade Trailhawk 4x4 - R$ 173.990

Essa versão, que é 4x4, conta com roda de 17 polegadas com acabamento pintado, bancos revestidos em couro, câmbio automático de 9 velocidades, suspensão off-road com altura mais elevada do solo, tração 4x4 com bloqueio eletrônico de diferencial, modo 4x4 Low e Seletor de terrenos, HDC - Hill Descent Control, entre outros.

Renegade 2025 ganha novidades: veja preços, versões e itens de série

Jeep Renegade Willys - R$ 179.990 - Limitada

A versão limitada Willys, que faz referência a empresa Willys no passado, traz como novidade pintura de teto preta com pintura na coluna A, cor exclusiva verde recon, soleira da versão, bancos com embossed Willys, adesivos exclusivos da versão, roda de 17 polegadas com pneus ATR Plus, teto solar de série, entre outros equipamentos da configuração Trailhawk 4x4.

Renegade 2025 ganha novidades: veja preços, versões e itens de série

Cliente PCD - R$ 99.719

A versão destinada para clientes PCD é a 1.3 Turbo e custa R$ 99.719. Já com o Pack Tech o preço fica na casa dos R$ 102.900.