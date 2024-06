Renegade tem condições comerciais diferenciadas em junho Jeep Renegade tem financiamento com taxa zero e avaliação em 100% da FIPE: mas há condições

Alto contraste

A+

A-

A Jeep divulgou condições comerciais interessantes para quem deseja adquirir um Renegade zero quilômetro. As condições são válidas para as versões mais equipadas Longitude S e Trailhawk.

News Motor_https://newsmotor.com.br/jeep-renegade-e-excelente-opcao-de-usado-veja-os-precos-e-detalhes/

Quem quiser comprar um Renegade novo terá avaliação de 100% da tabela FIPE. E a taxa de financiamento terá taxa zero com entrada de 60% e saldo em 36 parcelas sem juros.

Renegade Trailhawk é o SUV com tração 4x4 e motor 1.3 turbo Renegade Trailhawk é o SUV com tração 4x4 e motor 1.3 turbo (Marcos Camargo Jr03.12.2023)

“A Jeep entende como o Renegade é um modelo que se tornou objeto de desejo e essa ação reforça o compromisso que temos em proporcionar as melhores condições para aqueles que pretendem sair das concessionárias de Jeep novo. Preparamos essas condições incríveis para facilitar a decisão do cliente pela compra de nosso icônico modelo” diz Ricardo Gouveia, Vice-Presidente Comercial da Jeep no Brasil.

As condições de financiamento, avaliação do usado na troca e outras bonificações são válidas até o final de junho.

Publicidade





A linha Renegade 2024 tem cinco anos de garantia sem limite de quilometragem e teve um reposicionamento com menores preços de revisão em todos os modelos.

Publicidade

Veja aqui os preços e versões da linha Jeep Renegade 2024.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.