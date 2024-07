Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra Série Especial terá 500 unidades em 2024: veja a história Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h00 ) ‌



Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

A Jeep retomou a oferta da versão limitada willys ao apresentar a linha do Renegade 2025. Como forma de resgatar a própria história, iniciada em 1941 quando o projeto CJ foi aprovado para o esforço de Guerra.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

De posse dessa herança, vieram os Jeep Wrangler que são produzidos até hoje e agora o Renegade estreia mais uma versão limitada a 500 unidades da série Willys.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

Mas porque esse sucesso? A Willys-Overland produziu o veículo que faria grande sucesso entre os soldados e foi um dos elementos importantes para que os aliados derrotassem Alemanha na segunda guerra mundial.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

Esse veículo, como sabemos, deu origem a uma família de modelos considerados símbolo de robustez e versatilidade que foram herdados pela Jeep Atualmente empresa do grupo Stellantis.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

A Jeep entende que todo veículo quatro por quatro têm em seu DNA a herança dos clássicos CJ. Por isso associar o próprio nome à tradição do jipe de guerra.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

E embora não seja um Jeep Wrangler, o Renegade tem tração quatro por quatro Cuja habilidade é um diferencial em um universo Micros compactos contra ação dianteira.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

Esta versão é oferecida na cor verde Recon, que já foi oferecida em anos anteriores do porte fólio do Renegade mesmo em modelos que não eram da série Willys. Por fora, o SUV Adesivos foscos com a inscrição “1941 “, ano em que a produção do primeiro CJ foi iniciada.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

Também há um emblema com a silhueta do jipe militar Dos anos 1940. Há rodas exclusivas e pneus ATR de uso misto, mais apropriados para o fora de estrada.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

Por dentro, a versão limitada ganha bancos em couro com a inscrição willys no encosto. Além disso vem bem completa com teto solar do tipo panorâmico, Assistentes de segurança a condução e também multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

Jeep Renegade Willys - R$ 179.990

A versão limitada Willys — que faz referência a empresa Willys no passado — traz como novidade pintura de teto preta com pintura na coluna A, cor exclusiva verde recon, soleira da versão, bancos com embossed Willys, adesivos exclusivos da versão, roda de 17 polegadas com pneus ATR Plus, teto solar de série, entre outros equipamentos da configuração Trailhawk 4x4.

