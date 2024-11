Réplica do Batmóvel do filme ‘Batman: O Cavaleiro das Trevas’ está à venda; veja o preço Veículo terá motor de Corvette e para adquirir será preciso entrar em uma fila e aguardar um sorteio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Batmóvel usado na franquia do herói Batman é uma das pautas mais recorrentes no mundo automotivo. E agora uma empresa dos EUA anunciou que irá produzir 10 réplicas do Batmóvel igual ao dos veículos usados nos filmes da franquia desde 2005. O carro será produzido pela própria Action Vehicle Engineering, que fez o modelo original.

O Batmóvel anunciado terá motor de Corvette Warner Bros/Divulgação

Porém, esqueça a turbina emitindo fogo pela traseira. O Batmóvel anunciado terá motor de Corvette: um V8 6,2 litros de 532 cv e 67 kgfm de torque combinado com uma transmissão automática de quatro marchas. O carro de 2,5 toneladas tem 4,64 m de comprimento e 2,82 m de largura, mas não está homologado para uso nas ruas e estradas. Deve ser apenas um veículo de demonstração e circular em locais fechados.

Warner Bros Divulgação

A estrutura é e aço tubular, a mesma de carros esportivos, com fibra de carbono e fibra de vidro. Haverá revestimento de bancos em Alcântara com telas de entretenimento, ar condicionado e tudo o necessário para melhorar o conforto a bordo.

‌



Warner Bros Divulgação

O Batmóvel réplica custa US$ 3 milhões, cerca de R$ 17 milhões, e naturalmente já tem uma fila de interessados. A fabricante irá “sortear” os felizardos que se cadastrarem no site provando capacidade financeira de adquirir o veículo.

Warner Bros Divulgação

A entrega dos veículos começa no final do ano que vem e já inclui a entrega em casa independente do local. Os interessados podem se inscrever no site BruceWayneX.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.