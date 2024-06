Riddara RD6: marca da Geely é anunciada no Brasil com picape elétrica Marca do grupo Geely vai estrear em Curitiba dia 13/07

Riddara RD6: marca da Geely é anunciada no Brasil com picape elétrica

O grupo Geely que no Brasil atua com as marcas Volvo e já anunciou a Zeekr, confirmou a estreia da marca Riddara, com foco em veículos recreativos como picapes com motor elétrico. A marca anunciou que irá atuar no Brasil e a estreia será em um show realizado em Curitiba/PR.

No Dia Mundial do Rock, celebrado dia 13 de julho na capital paranaense, duas picapes RD6 serão usadas para alimentação elétrica dos palcos do evento. A atuação será coordenada pelo grupo Tinder.

Com visual arrojada a Riddara RD6 é uma picape monobloco como a Ram Rampage, Fiat Toro e Ford Maverick com 5,26m de comprimento, 1,83m de altura, 1,90m de largura e 3,12m de entre eixos. A picape chinesa tem capacidade para 1.200 litros, porte semelhante a uma picape média.

O painel tem destaque para linhas retas, multimídia de 12,3″ e display do tipo head up de 9″ fazem parte do conjunto.

A Riddara RD6 tem motor de 200kw ou 272cv com 0-100km/h em 6s, alimentado por baterias de níquel manganês e cobalto (NMC) de 63kwh com autonomia de 400km, outra opção de 86kwh para 550km e 100kwh capaz de rodar até 632km.

Os preços e as versões que não necessariamente serão as mesmas do mercado chinês serão apresentados no evento de julho.





