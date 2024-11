Royal Enfield apresenta moto elétrica “Flying Flea”: o que esperar? Novidade chega em duas versões no próximo ano mas detalhes de motorização ainda não foram revelados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Royal Enfield/Divulgação Royal Enfield/Divulgação

Depois da Harley Davidson a indiana Royal Enfield apresentou também sua futura motocicleta elétrica. A Flying Flea marca um novo momento para a Royal que surgiu como uma marca britânica e desde 1994 foi adquirida pela Eicher Group na India. A ideia é oferecer opções elétricas aos clientes nos próximos anos. Mas quais são os planos reais da Royal ao apresentar uma motocicleta elétrica?

Royal Enfield/Divulgação Royal Enfield/Divulgação

A Flyig Flea é mais uma homenagem a uma motocicleta do passado. Desenvolvida para a Segunda Guerra Mundial, a Flying “original” tinha desenho do tanque em gota e perfil mais leve. Chegou a ser anunciada como uma moto para os combatentes no conflito com uma foto clássica da Flying FLea literalmente voando em paraquedas para que fosse recebida pelos soldados.

Royal Enfield/Divulgação Royal Enfield/Divulgação

A releitura de 2024 traz o mesmo perfil de desenho. A estrutura é mais leve com alumínio e detalhes clássicos como todas as motos da marca. Serão lançadas em duas versões C6 e Scrambler S6, de perfil mais off road.

Royal Enfield/Divulgação Royal Enfield/Divulgação

Ainda não foram revelados todos os detalhes da linha Flying Flea mas os executivos da Royal Enfield afirmam que a ideia é oferecer novos controles de tração e sistema de frenagem com uma unidade de controle que pode até receber atualizações remotas (OTA). A comercialização da linha elétrica começa no próximo ano na Inglaterra e representa uma nova fase de produtos eletrificados para a centenária marca Royal.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.