Royal Enfield apresenta nova Guerrilla 450 na Europa Novidade tem motor de 450cc e 40cv com perfil roadster Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2024 - 14h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h00 ) ‌



Royal Enfield apresenta nova Guerrilla 450 na Europa

A Royal Enfield apresenta nesta semana, na Europa, a nova Guerrilla 450, motocicleta baseada na nova Himalayan 450. A motocicleta ocupará uma posição intermediária na gama da marca indiana com perfil Roadster e o já conhecido motor Sherpa 450.

Royal Enfield apresenta nova Guerrilla 450 na Europa

Sem o estilo mais “pesado” da Himalayan a Guerrilla 450 adota visual mais leve sem armações laterais, pára-brisa e outros detalhes além de propor estilo mais baixo de pilotagem.

Royal Enfield apresenta nova Guerrilla 450 na Europa

Apesar do perfil estradeiro a Royal Enfield Guerrilla traz pneus bem bojudos e reforçados sendo aro 21 na frente com pneus 120/70 e 17 na traseira com 160/60 e discos duplos com ABS.

Royal Enfield apresenta nova Guerrilla 450 na Europa

O motor é o mesmo da Himalayan 450 que tem 40cv e 4,2kgfm de torque combinado com transmissão de seus velocidades. Os faróis são em LED e há painel digital “Tripper Dash” nas versões mais caras da Guerrilla 450.

Royal Enfield apresenta nova Guerrilla 450 na Europa

Na Índia ela custa o equivalente a R$ 17 mil mas é difícil prever quando ela vai chegar aqui ao Brasil e qual será o seu preço quando isso acontecer. Mas certamente a Guerrilla será oferecida no mercado nacional.

