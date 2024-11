Royal Enfield Bear 650 “esconde” nova Interceptor: entenda Com motor de 47cv ela faz homenagem ao piloto mais jovem a vencer o Big Bear Run na Califórnia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/10/2024 - 21h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 21h50 ) twitter

A Royal Enfield explora muito bem o perfil de produtos da linha vintage em vários subsegmentos. Hoje estreia nos Estados Unidos a Bear 650, uma motocicleta estilo scrambler que “atualiza” tudo o que sabemos sobre a Interceptor 650 da qual deriva com várias novidades.

A maior delas sem dúvida é o design. O estilo café racer baixo e longilíneo remonta à motocicleta de Eddie Mulder, também conhecido como Fast Eddie - que em 1960 se tornou o mais jovem campeão a dominar a brutal corrida Big Bear Run feita no deserto californiano.

Além do estilo e da pintura clássica a Bear 650 “esconde” várias atualizações da Interceptor. Nova suspensão invertida, painel digital com sistema Google, motor bicilíndrico mais forte e eficiente de 47cv e seu perfil mais jovial a Bear disfarça a origem e na verdade indica atualizações que podem chegar para a Royal Enfield Interceptor.

As rodas são aro 19 na dianteira e 17 na traseira com rodas raiadas especiais para a nova 650. A suspensão recalibrada usa sistema SFF-BP (Separated Function Fork - Big Piston), com 43 mm de diâmetro e 130 mm de curso.

A Bear 650 é equipada com disco dianteiro de 320 mm e disco traseiro de 270 mm para desempenho de frenagem superior, com a opção de desativar o ABS traseiro ao pilotar em estradas esburacadas ou trilhas classificadas.

Royal Enfield Bear 650 Eddie mulder

Nas dimensões a Bear 650 é mais alta com 184mm de altura do solo, tem a placa do número de competição bem como a mecânica atualizada. O motor de 648cm3 rende 47cv e 5,7kgfm de torque que promete ser mais eficiente ainda que a Royal Enfield não tenha divulgado os números. No tanque sai 13,7 litros e no total são 214 kg, 3kg a menos que na Intereptor.

Além das cores de divulgação a Royal Enfield Bear 650 é vendida nas cores Boardwalk White, Petrol Green, Wild Honey, Golden Shadow além da “Two Four Nine”, em homenagem ao icônico número de corrida vencedor de Eddie. Nos EUA a Royal Enfield custa US$ 6,8 mil, cerca de R$ 38,7 mil em valores puramente convertidos em Reais.

