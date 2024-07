Royal Enfield confirma Guerrilla 450 no Brasil Novidade tem motor de 450cc e 40cv com perfil roadster Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/07/2024 - 09h00 (Atualizado em 27/07/2024 - 09h00 ) ‌



Royal Enfield confirma Guerrilla 450 no Brasil

A Royal Enfield confirmou o lançamento da recém lançada nova Guerrilla 450, que na América Latina será chamada de GRR 450. A motocicleta ocupará uma posição intermediária na gama da marca indiana com perfil Roadster e o já conhecido motor Sherpa 450 de 452cm3.

A Royal Guerrilla 450 ou GRR 450 é uma roadster chamada oela marca de “modern premium” e sugere um visual mais leve sem armações laterais, pára-brisa e outros detalhes além de propor estilo mais baixo de pilotagem. Apesar do perfil estradeiro a Royal Enfield Guerrilla traz pneus bem bojudos e reforçados sendo aro 21 na frente com pneus 120/70 e 17 na traseira com 160/60 e discos duplos com ABS. O tanque tem 11 litros de capacidade.

O motor é o mesmo da Himalayan 450 que tem 40cv e 4,2kgfm de torque combinado com transmissão de seus velocidades. Há tecnologias como bomba de água integrada e radiador de passagem dupla. Os faróis são em LED e há painel digital “Tripper Dash” nas versões mais caras da Guerrilla 450.

“A Guerrilla 450 é nossa visão sobre roadsters modernas e estamos extremamente satisfeitos com o resultado. A motocicleta tem características mecânicas marcantes, bastante sofisticada, combina desempenho, versatilidade e condução confiante. Ela é construída na mesma plataforma que a Himalayan, mas ajustada para desempenho de roadster, que proporciona uma percepção positivamente diferente quando você a pilota (…) O motor, o chassi, a posição de pilotagem e a condução extrema da motocicleta se unem para realmente torná-la muito mais do que a soma de suas peças”, explica Siddhartha Lal, Diretor Executivo - Eicher Motors Ltd.

Possíveis versões e preços

A pré venda na Europa começa nessa semana e as primeiras unidades serão entregues em agosto. No Brasil não há uma data confirmada para este lançamento. A Royal Enfield GRR 450 será vendida em três versões na Europa: Analogue, Dash e Flash em seis cores.

Royal Enfield confirma Guerrilla 450 no Brasil

Os preços no mercado europeu variam entre 4,8 mil euros e 5,4 mil euros, cerca de R$ 26,8 a R$ 30 mil em valores convertidos. No Brasil o posicionamento muda e devemos esperar algo em torno dos R$ 35 mil ainda ele a montagem seja concentrada no futuro em Manaus a partir de kits CKD vindos da Índia.

