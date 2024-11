Royal Enfield lança Classic 650 na Europa Royal Enfield Classic 650 tem motor da Super Meteor com cerca de 47cv e perfil clássico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 13h23 ) twitter

Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield apresenta nesta semana no evento EICMA na Itália, a nova Classic 650. Fiel ao estilo Custom de linhas tradicionais, a novidade vem com motor 650 Twin da Royal Enfield.

Ao falar sobre o lançamento da Classic 650, B Govindarajan, CEO da Royal Enfield, disse: “A Classic é o que mantém nossas raízes fieis à nossa filosofia de motopurismo. A nova Classic 650 não só mantém e incorpora esse espírito, como o oferece em dose dupla na nossa plataforma mundial 650 Twin”.

O perfil da Classic mantém o loop do quadro central com linhas suaves e detalhes cromados que são típicos da marca com seus tradicionais faróis redondos em estilo vintage e para-lamas curvados.

O motor bicilíndrico 650cc (648cm3) não teve os detalhes revelados, mas deve manter os 47cv e 5,3kgfm de torque com transmissão de seis marchas por corrente. É o mesmo motor da Shotgun e Super Meteor, por exemplo.

Apesar do perfil clássico há uma tela digital LCD no painel com odômetro, medidor de viagem, indicador de nível de combustível, lembrete de serviço, indicador de posição de marcha e relógio.

Na Europa onde a Classic 650 está chegando primeiro há cores como Vallam Red, Teal Green e Black Chrome, ao preço inicial de 6,5 mil libras na Inglaterra. As reservas de pré-venda no Reino Unido, Itália, França, Espanha e Alemanha começam hoje, com entregas previstas para março de 2025. Ainda não há informações sobre a venda da Classic 650 no Brasil. No entanto, a própria marca divulgou um release sobre a novidade então devemos ter em breve esse anúncio.

