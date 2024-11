Royal Enfield terá segunda linha de produção CKD em Manaus Em breve a Royal irá lançar a Himalayan 450 e a Shotgun 650 no Brasil e entre 2025 e 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/11/2024 - 11h58 (Atualizado em 14/11/2024 - 11h58 ) twitter

Royal Enfield/Divulgação Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield anunciou que terá mais uma unidade de montagem no formato CKD (Completely Knocked-Down) no Brasil a partir de janeiro de 2025. A nova unidade de montagem das motos da empresa ficará em Manaus e é uma parceria estratégica com o Grupo Multi, que será responsável pelas operações.

Royal Enfield/Divulgação Royal Enfield/Divulgação

“Estamos trazendo um segundo parceiro para produção, agora teremos Dafra e Grupo Multi conosco na montagem das motocicletas para atender com mais agilidade o mercado brasileiro“, explica Gabriel Patini, diretor executivo Latam da Royal Enfield. A parceria com o grupo, reconhecido pela sua diversificação e versatilidade, representa uma nova e estimulante fase para o Grupo Multi, tornando a atuação ainda mais diversa e ampliando presença no mercado automotivo. A infraestrutura e amplo conhecimento em produção foram os fatores importantes para a escolha do segundo parceiro da Royal Enfield para as montagens no país. O segundo CKD faz parte do pilar transformação que aliado à rede concessionária, que deve fechar 2024 com 36 concessionárias, as próximas inaugurações são: Belém, Cuiabá, Maringá, Santana, Zona Norte de São Paulo, Itajaí, Chapecó e Uberlândia”.

Royal Enfield/Divulgação Royal Enfield/Divulgação

Em breve a Royal irá lançar a Himalayan 450 e a Shotgun 650 no Brasil e entre 2025 e 2026 teremos a Guerrilla 450, Classic 650 e Bear 650.

“O novo CKD reforça nossa atuação e nosso compromisso de trazer todos os modelos que façam sentido para nosso mercado e, também, uma entrega com mais agilidade para nossos clientes para que possam receber suas motocicletas e rapidamente desfrutar, o máximo do estilo de vida Royal Enfield. Por isso, as parcerias dos CKDs com a Dafra e Grupo Multi lado a lado são fundamentais para que a Royal Enfield proporcione esse passo adiante nessa entrega. Queremos nossa capacidade instalada em atividade plena o mais breve possível”, diz Patini.

‌



Royal Enfield/Divulgação Royal Enfield/Divulgação

Apesar da confirmação, a Royal não deu detalhes sobre área e incremento na capacidade de produção em Manaus. “A união com a Royal Enfield marca um capítulo empolgante para o Grupo Multi, fortalecendo nossa posição no mercado automotivo e expandindo nossa atuação por meio de um parceiro estratégico de grande relevância. Com essa aliança, esperamos contribuir para fortalecer, ainda mais, a posição da Royal Enfield como líder em média cilindrada no país”, afirma Caio Dias, Diretor Executivo do Grupo Multi.

