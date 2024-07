Ruídos e motor fraco? Como saber se as válvulas do motor estão com problema? Motor deve ter funcionamento linear, progressivo e sem ruídos metálicos ou mesmo intermitente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ruídos e motor fraco? Como saber se as válvulas do motor estão com problema?

No dia a dia com o veículo alguns sinais podem indicar que algo não vai bem. A direção “puxando” para um lado indica problemas de suspensão, falhas ao acelerar o carro pode indicar problema na alimentação, partida lenta pode indicar necessidade de trocar a bateria mas existem componentes internos que são difíceis de diagnosticar em caso de defeito. É o caso das válvulas. Mas o que elas fazem? Como identificar algum problema?

Ruídos e motor fraco? Como saber se as válvulas do motor estão com problema?

A válvula do motor controla o fluxo da mistura ar-combustível e dos gases queimados no cilindro do motor. É uma peça que fica oculta no motor mas seu papel é fundamental.

E como saber se as válvulas estão funcionando de forma inadequada?

O motor deve ter funcionamento linear, progressivo e sem ruídos metálicos ou mesmo intermitentes. Ruídos anormais, fumaça na partida, perda de potência em determinadas situações, aumento no consumo de combustível e superaquecimento do motor são sintomas que podem indicar problemas como a regulagem das válvulas ou mesmo avarias neste componente. Ignorar esses sinais pode comprometer o desempenho do veículo e até mesmo levar a graves danos no motor.

Ruídos e motor fraco? Como saber se as válvulas do motor estão com problema? Freepik/Reprodução

O motor deve funcionar “como um relógio” sem dificuldades para subir ou perder rotação, ao acelerar e mesmo nas frenagens. O motorista deve estar atento a esse funcionamento que deve ser constante sem ruídos e sem perda repentina de potência.

Publicidade

Ruídos e motor fraco? Como saber se as válvulas do motor estão com problema?

Em caso de anomalia o carro deve ser levado a uma oficina de confiança o mais rápido possível. Afinal, as válvulas são componentes delicados e de verificação possível após a abertura do motor.

Veja como preservar o motor do carro com estas dicas simples:

-Trocar o óleo regularmente de acordo com as recomendações do fabricante, utilizando o tipo de óleo adequado para o veículo.

Publicidade

Ruídos e motor fraco? Como saber se as válvulas do motor estão com problema?

-Pedir para o mecânico verificar de forma periódica das válvulas durante as revisões programadas, ajustando a folga conforme necessário para evitar vazamentos de óleo e aquecimento do motor.

-Peça para o mecânico verificar o sistema de sincronia das válvulas para garantir o correto funcionamento do motor.

Publicidade

Ruídos e motor fraco? Como saber se as válvulas do motor estão com problema?

-Evitar trafegar em rotações muito baixas ou altas por longos períodos, pois isso pode causar danos às válvulas e ao motor.

-Ao longo do uso do carro sempre esteja atento a qualquer mudança no funcionamento do motor. Ao ligar, verificar se o regime de trabalho do motor é progressivo, se não há alterações na rotação do motor ou se há algum ruído vindo da parte interna do propulsor.