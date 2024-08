Saiba como a Caoa Chery vai dobrar capacidade de produção em Anápolis/GO Para fazer mais SUVs, marca vai robotizar linha de produção e chegar a 6.000 empregados em Goiás Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 13h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034 Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034

Após o anúncio de um “divórcio amigável” entre a Hyundai e o grupo Caoa, a marca fundada pelo empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade (morto em 2021) acelera o passo rumo ao crescimento no mercado de SUVs. Durante o lançamento do Tiggo 8 Pro nesta semana, o R7-Autos Carros conversou com alguns executivos sobre os novos passos da companhia.

Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034 Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034

A Caoa Chery tem hoje 10 modelos e versões ao todo com a linha do Tiggo 5X, Tiggo 7 (Pro e Sport), Tiggo 8 e o iCar. “Nossa previsão é de terminar o ano de 2024 com 9% de share no mercado de SUVs. Em 2023 foram mais de 25.400 unidades vendidas e neste ano já chegamos a 73.000 unidades, crescimento de 190%”, explica Leonardo Lukacs, diretor de Engenharia da Caoa Chery.

Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034 Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034

O R7 também conversou com o presidente da companhia Carlos Alberto Filho, que evitou dar detalhes sobre os novos produtos mas disse que a Caoa vem investindo em pós venda após consolidar o novo Centro de Distribuição de peças em Franco da Rocha com 22 mil m2 de área construída.

Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034 Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034

Mas como isso será feito?

A fábrica da Caoa Chery já produziu 76.000 unidades este ano na fábrica de Anápolis e ainda importou 1.572 unidades, crescimento de 190% diante das pouco mais de 26 mil unidades produzidas em 2023. Desde março a fábrica opera acima das 5.000 unidades produzidas por mês.

‌



Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034 Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034

O ritmo mais acentuado começou em 2023 com uma estratégia de oferecer três produtos com a velha relação custo benefício: Tiggo 5X Sport, Tiggo 7 Sport e agora o Tiggo 8 Pro. Essa relação no passado levou o grupo Caoa a ser uma das principais marcas do mercado nacional atuando no segmento premium.

Mais funcionários e robôs “demitidos da Ford”

A fábrica que tinha 2.040 funcionários em 2023 projeta chegar a 6.000 pessoas operando em três turnos até o final deste ano. Mas este será o teto avisam os executivos. Para acelerar a produção a Caoa trouxe vários robôs de automação que funcionavam na planta da Ford em Camaçari, na Bahia.

‌



Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034 Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034

Agora a Caoa conta conta com 209 robôs, número cinco vezes maior que há cinco anos atrás executando pouco mais de 370 tarefas. A fábrica também será ampliada para atender a elevação da capacidade instalada com mais 11.000 m2 para alocar uma nova área de construção de carrocerias e 10.000 m2 de depósito somando mais de 36.000m2 de áreas novas.

Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034 Fotos: Marcos Camargo Jr. 23.08.3034

Annuar Ali, vice presidente da Caoa explica como será feita a expansão da capacidade produzida. “Chegamos ano passado ao terceiro turno mas para elevar a capacidade de produção sem robôs e por isso compramos os robôs que eram usados na Ford em Camaçari que farão parte de uma expansão que iremos concluir até fevereiro do próximo ano”, disse.

NOVO TIGGO 8 PRO: mais barato que T-Cross Highline. VEJA O VÍDEO!