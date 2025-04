Salão do Automóvel é confirmado para esse ano: veja as datas Evento terá atividades interativas e até pista de supercarros e voltará a ser realizado no Anhembi Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 11h00 ) twitter

Redes Sociais/Reprodução

Depois de um hiato de sete anos o Salão do Automóvel voltará a ser realizado em São Paulo. O evento será realizado no Distrito Anhembi, entre os dias 22 e 30 de novembro com o título “Reimagine, Reescreva, Reviva”. Serão ao todo 67 mil m2 divididos em cinco pavilhões com estandes padronizados em uma parceria entre a RX, organizadora do evento, e a Anfavea, associação dos fabricantes de veículos.

Redes Sociais/Reprodução

Por enquanto a lista de empresas expositoras inclui Citroën, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Mitsubishi (HPE), Peugeot, RAM, Renault, Toyota, Lexus, BYD, Denza, Kia, Leapmotor e também a Lecar. Por enquanto marcas como Mercedes Benz, Audi, BMW e Porsche não estão confirmadas.

Redes Sociais/Reprodução

O Salão do Automóvel promete atividades de interação como uma pista de supercarros em parceria com o Motorgrid, além das exposições estáticas e outras ativações. A intenção dos organizadores é tornar o evento mais próximo do público participante e reforça a tendência de retomar eventos tradicionais no espaço do Anhembi que foi amplamente reformado.

Redes Sociais/Reprodução

“O retorno do Salão do Automóvel responde a uma forte demanda do público e da indústria por um evento de grande porte que celebre a inovação, promova experiências imersivas e aproxime as marcas dos consumidores. A decisão de realizar novamente a mostra foi embasada em uma pesquisa de mercado, que identificou expectativas e interesses do público para garantir uma edição ainda mais relevante e conectada com o momento do setor”, revela Mayra Nardy, diretora da RX.

