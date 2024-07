Sedã de luxo da BYD tem 1.300cv e já está nas lojas na China Supercarro da BYD tem perfil alongado e fluido com 5,26m de comprimento

Sedã de luxo da BYD tem 1.300cv e já está nas lojas na China

A BYD está distribuindo o Yangwang U7, um sedã esportivo de luxo bastante esperado pelos fãs de performance. O sedã de grande porte já havia sido anunciado no Salão de Pequim e agora os concessionários na China estão recebendo as primeiras unidades do U7.

Concorrente de modelos como o recém mostrado Zeekr 001 FR e Xiaomi SU7, o Yangwang U7 usa sistemas novos como a suspensão DiSus-Z de amortecedores hidráulicos por motores elétricos que nivelam a altura do carro.

O supercarro da BYD tem perfil alongado e fluido com 5,26m de comprimento, 1,99m de largura, 1,51m de altura e 3,16m de entre eixos. Classificado como um sedã da categoria D, o Yangwang U7 conta com novas tecnologias como o sistema de LIDAR capaz de ler as condições das ruas e funcionar de forma integrada como o veículo e prever acidentes bem como oferecer sistema de condução Autonoma.

O Yangwang U7 usa 13 câmeras e 5 radares milimétricos e já está pronto para andar sozinho usando sistema operacional avançado.

o U7 vem com quatro motores elétricos sendo que cada um tem 326cv e soma um total de 1.306cv de potência combinada alimentados por uma bateria Blade de 135kwh capaz de oferecer até 800km de autonomia. Seu preço estimado na China é de Us$ 137 mil, o equivalente a R$ 740 mil em valores puramente convertidos.

