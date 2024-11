Sedãs automáticos: veja os 7 mais baratos em 2024 Além da lista deixamos duas opções de SUV cupê que podem substituir um sedã compacto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 27/10/2024 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Toyota Yaris

Os carros estão cada vez mais caros e não é de hoje que é preciso pesquisar bastante antes de fechar negócio. Olhando o universo dos sedã compactos, quem procura um carro automático terá que desembolsar hoje ao menos R$ 99 mil. O sedã mais em conta é o Toyota Yaris XL e existem outras opções por um preço menor. Veja a lista do R7-Autos Carros:

Toyota Yaris XL 1.5 CVT

O primeiro carro da nossa lista tem motor 1.5 de 110cv e 14,9kgfm, transmissão automática do tipo CVT e um porta-malas interessante com 473 litros. Tem a vantagem de ser um sedã com cinco anos de garantia, um dos poucos da nossa lista. Custa R$ 99,9 mil.

‌



Marcos Camargo Jr. 29.08.2024 Marcos Camargo Jr. 29.08.2024

Fiat Cronos Drive 1.3 CVT

O sedã compacto da Fiat tem o visual tradicional que não muda a um tempo e nesta versão traz multimídia de 7 polegadas, rodas de ferro com 15 polegadas coberta por calotas, chave canivete e modo “Sport” no câmbio CVT que trabalha com motor 1.3 Firefly de 107cv por R$ 103,9 mil

‌



Onix Plus

Onix Plus 1.0 turbo AT6

O tradicional sedã da Chevrolet traz um porta-malas de 469 l, abre mão de um sistema e tem o tradicional motor 1.0 turbo Ecotec de 116cv e 16,8kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades. Custa R$ 111,6 mil.

‌



HB20S Hyundai Divulgação

Hyundai HB20S Comfort Plus 1.0T

O três volumes da Hyundai tem o porta-malas um pouco maior com 475 litros. Seu visual foi atualizado há dois anos e tem como ponto forte a mecânica considerada confiável e também cinco anos de garantia como o Toyota Yaris. O motor é 1.0 turbo TGDI com 120cv e 17,5kgfm. Seu preço é de R$ 114,9 mil.

Honda City ficou com o melhor índice na categoria de sedãs compactos

Honda City LX 1.5 CVT

Apesar dos rumores de que o Honda City receberá uma nova versão e uma reestilização em breve, o sedã continua sendo uma boa opção. Combina o motor tradicional 1.5 aspirado de 126cv com câmbio CVT e tem multimídia além de rodas de 15 polegadas por R$ 115,3 mil.

Nissan Versa Marcos Camargo Jr. 22.07.2024

Nissan Versa Sense 1.6 CVT

O sedã compacto da Nissan teve uma retira neste ano mas manteve a tradicional motorização 1.6 de 113cv e 15,3kgfm de torque combinado com câmbio automático CVT. Essa versão já tem multimídia, chave presencial e seis airbag de série por R$ 115,6 mil

Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus 1.0T AT6

A versão de entrada com o motor turbo e câmbio automático do Virtus traz como itens de série as rodas de 15 polegadas, sistema multimídia e faróis em LED. O motor é o 200TSI de 116cv e 16,8kgfm de torque por R$ 119,9 mil.

Marcos Camargo Jr. 25.10.2024 Marcos Camargo Jr. 25.10.2024

Você também pode pensar em duas opções que mesclam espaço e proposta de Sedã com SUV

É o caso do Basalt Feel turbo 200. Tem porta malas de 490 litros e vem com quatro airbags (frontais obrigatórios e laterais), computador de bordo de 7’’, central multimídia de 10’’ com câmera de ré, luzes diurnas, retrovisores elétricos, rodas de liga leve aro 16 e seis alto-falantes por R$ 96,9 mil. O motor é o T200 1.0 turbo de 125/130cv e 20kgfm de torque com câmbio CVT.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Outra opção é o Fiat Fastback Turbo, versão de entrada que também traz porta malas generoso com 600 litros combinado com motor T200 turbo de 130cv e 20kgfm de torque (o mesmo do Basalt) e câmbio CVT. Nessa versão traz multimídia com tela de 8,4″ e rodas de 17 polegadas por R$ 119,9 mil.

CITRÖEN BASALT Shine T200: SUV? Cupê ou Sedã? veja análise!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.