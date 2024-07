‌



Segredo: como a Geely planeja vender suas marcas no Brasil

Após a formalização de que a marca Zeekr irá lançar seus carros no Brasil neste segundo semestre, uma conversa com executivos do grupo Geely, dono da marca, revelou mais sobre a estratégia de lançamento. A Zeekr será só a “ponta do iceberg” de uma estratégia audaciosa: trazer outras marcas para o país.

Os executivos contam que a marca já prospecta o país há algum tempo e marcas como a Link & Co., Polestar, a própria Geely (que atua como marca do grupo), além da Zeekr e Riddara e também a divisão de esportivos premium Lotus.

Porém a atuação do grupo se daria em um contexto de distribuidores. A Volvo Cars Brasil por exemplo não terá relação com a Zeekr que está montando uma equipe separada de executivos para a atuação da marca no Brasil ainda que os produtos compartilhem algumas plataformas. Recentemente a marca Riddara também anunciou atuação no Brasil por um outro caminho.

A própria Geely que atua como marca com modelos a combustão, híbridos e elétricos, também pode voltar. A marca tem nada menos que 11 SUVs e 7 veículos como o Emgrand, um dos sedãs mais vendidos na China. Porém para voltar a Geely precisa resolver uma questão jurídica com o grupo Gandini, que lançou a marca no Brasil em 2013 mas perdeu o ritmo e até ensaiou um retorno que nunca aconteceu.

Nesse contexto até a Lifan, que deixou o país em 2020, e recebeu investimentos da Geely, poderia voltar. Mas tudo é uma questão de avaliação, dizem os executivos. Certa mesmo é a marca Zeekr com dois modelos agora. Com uma marca premium, fica mais fácil observar o mercado.

Vale lembrar que o grupo Horse, do grupo Renault, também tem capital da Geely. A unidade de motores híbridos é estratégica para o grupo o alcance da Renault poderia estar no radar do grupo mas sobre este assunto os executivos consultados não deram mais detalhes.

Só para explicar, a Geely é uma das gigantes chinesas que só em 2023 fez 2,79 milhões de veículos. Com 12.000 funcionários na China, o grupo tem 22 fábricas incluindo a moderna unidade da Zeekr na cidade de Xian, que produz também modelos Link & Co, Polestar e Smart com o moderno conceito 5G e alta tecnologia de carbono neutro que produz um carro a cada dois minutos.

