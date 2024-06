Segredo: Fiat Uno pode voltar em grande estilo para substituir o Argo no Brasil Novidade revelada na Itália será feita sobre evolução da plataforma CMP e pode ser híbrido no Brasil

Fiat revela conceito Grande Panda na Itália e modelo pode chegar ao Brasil

Nesta semana a Fiat revelou as formas do Grande Panda na Itália, um carro compacto feito para “mercados globais” que temos grande chance de ver no Brasil dentro de alguns anos. Após a divulgação do conceito, o R7-Autos Carros conversou com fontes ligadas à Stellantis que confirmam nossas suspeitas embora não cravem nada a respeito desse novo carro.

No entanto é fácil deduzir que esse projeto mostra como a Fiat enxerga seu portfólio de carros compactos para o futuro de médio prazo. Os executivos afirmam que o carro está na mesma posição de modelo de entrada onde estão carros da Stellantis como o Argo, Citroën C3 e Peugeot 208, estes dois últimos já feitos sobre a plataforma CMP cuja evolução é usada nesse carro.

Também já sabemos que a Fiat está investindo em Betim para ampliar a capacidade produtiva e implantar a linha com a plataforma CMP agora rebatizada de STLA Smart. Isso ocorrendo, dentro de dois ou três anos no máximo, podemos ter novos produtos saindo de Betim com essa plataforma. Outra fonte já nos disse que no mínimo serão dois produtos sobre essa plataforma: um deles deve ser o Jeep Avenger híbrido para substituir o atual Renegade e o segundo será um carro Fiat que deve substituir o Argo.

Dimensões e motor

O Grande Panda também bebe de uma fonte de design que caberia bem para o nosso mercado. O compacto tem até mesmo o comprimento de 3,99m, exatamente o mesmo que o Argo e um pouco menos que o Pulse e Fastback que são feitos na plataforma MLA.

A plataforma CMP já permite eletrificação o que indica que o Panda ou Uno podem ser os primeiros carros de entrada da Fiat já com hibridização. O Peugeot 208 e o Citroën C3 (CMP) já estão adaptados para o motor 1.0 Firefly usado em suas versões de entrada e também para o motor T200 (que no caso do C3 ainda não chegou mas chegará). Só falta a estreia do motor híbrido cujo anúncio já foi feito. Na Europa o Panda também deve ter uma versão elétrica de 113cv em um propulsor já oferecido no Citroën e-C3 que tem a mesma plataforma compacta da Stellantis. Da mesma forma a versão híbrida vem em breve para o Citroën ampliando esse caminho para a Fiat trilhar.

A Fiat tem uma longa história com o Uno que é um nome fácil de assimilar para os brasileiros. Além disso o Panda italiano deu origem ao Uno e segue em produção (em outra plataforma) até hoje. Seria fácil trabalhar o nome Uno como produto na plataforma STLA. As peças se encaixam com facilidade em termos de estratégia.

O Grande Panda foi desenvolvido no Centro Stile de Turim, na Italia, sendo um compacto que remete às linhas angulosas do antigo Panda de 1980 que é produzido com a mesma inspiração até hoje. Panda na Itália, esse carro inspirou vários projetos de Giugiaro como o Uno que chegou ao Brasil em 1984 e foi produzido até 2013 e de certa forma no Uno de segunda geração que durou até 2022.





