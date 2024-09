Segredo: SUV compacto e híbrido da GM estreia em 2025 Novo modelo será feito em Gravataí e pode estrear solução híbrida leve de 48V que já existe na China Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



GM Authority/Reprodução GM Authority/Reprodução

Durante o anúncio de investimentos de R$ 5,5 bilhões nas fábricas da General Motors no estado de São Paulo, a marca comentou mais uma vez a respeito da produção de modelos híbridos locais. Em um conjunto de R$ 7 bilhões para todo o país, a GM não detalhou muito a respeito de quais modelos irá produzir localmente. Mas alguns executivos da companhia deram “pistas” a respeito da novidade. A primeira é que o SUV híbrido compacto que será feito em Gravataí/RS vai ser lançado em 2025.

O motivo é que a General Motors irá completar 100 anos de operação no Brasil e aqui será o primeiro país com produção de modelos híbridos flex para a marca. Mas ainda existem outras pistas a respeito dessa tecnologia que virá com o novo SUV compacto.

Esse carro compacto já foi visto em testes na Coreia do Sul mas ainda é um pouco cedo para cravar que seja justamente o SUV compacto que teremos por aqui.

A GM tem pressa para lançar seu SUV compacto na frente dos concorrentes. O motivo é que as concorrentes seguem acelerando o desenvolvimento de modelos similares como a Stellantis (Fiat Pulse e Fastback podem adotar o sistema em breve) e também a Volkswagen cujo projeto do novo Gol será também um SUV compacto híbrido leve.

‌



Qual deve ser o motor da novidade

Na China, onde está a base de modelos atuais usados na América Latina (inclusive no México, caso do Equinox), já existe há um tempo uma solução híbrida leve que pode ser reproduzida aqui bem como adaptada para a injeção eletrônica de etanol. O Chevrolet Monza chinês tem uma versão 1.3 turbo 3 cilindros com sistema híbrido de 48V com um motor gerador conectado por correia e uma pequena bateria para fortalecer a potência do motor em arrancadas e retomadas.

Usando a engenharia que já adaptou os motores 1.0 aspirado e turbo para a tecnologia flex, a GM já tem “na prateleira” uma solução pronta. Na China o Monza 1.3 híbrido tem 163cv e 23kgfm de torque.

Novo Chevrolet Equinox 2024 tem imagens vazadas na China: conheça Governo Chinês/Reprodução

Seja como for o ano de 2025 será dos modelos híbridos nacionais. Além do lançamento do SUV compacto a GM tem ainda outros modelos como o Tracker e a Montana que podem usar essa tecnologia.

