Segurança: relembre os carros mais inseguros segundo o Latin NCAP Argo e Cronos, C3 e EJS-1 são alguns dos carros mais mal avaliados pelo Latin NCAP Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 02h00 )

O órgão independente Latin NCAP promove avaliações e segurança a partir de testes de colisão com veículos vendidos a América Latina. Com resultados mais ou menos polêmicos, o órgão avalia itens como a proteção do motorista, passageiro e pedestres bem como o funcionamento os sistemas de segurança. Com base nesses resultados e sua repercussão na opinião pública, muitas montadoras já fizeram ajustes em seus projetos. Mas quais foram os carros mais mal avaliado nos últimos cinco anos?

Citroën C3: 0 estrelas

O compacto da Citroën foi lançado há dois anos e em 2023 recebeu nota zero do Latin NCAP. Com dois airbags, o compacto não traz itens como pré tensionadores de cinto de segurança. Foi considerado instável para a região o peito do motorista em caso de colisão. O Citroën C3 oferece 31% de proteção para adultos e apena 12% para crianças e foi considerado um veículo inseguro pelo órgão independente.

Ford Ka: 0 estrela

O compacto deixou de ser feito em 2021 e um pouco antes disso foi avaliado pelo Latin NCAP. O sedã e o hatch foram testados e também oferece 33% de proteção para adultos e 9% para crianças. É bem pouco especialmente no teste de proteção lateral. Na avaliação o Latin NCAP o carro apresentou deficiências e construção que poderia ferir gravemente um passageiro adulto na região do tórax.

JAC EJS-1: 0 estrela

O subcompacto elétrico a Jac é vendido até hoje mas em 2022 foi avaliado pelo Latin NCAP e o resultado não foi nada bom. O teste de proteção para adultos atingiu apenas 6% de proteção. Um dos pontos destacados pelo Latin NCAP é que em caso e colisão a energia geral do veículo continuou ligada o que pode trazer sérios danos aos passageiros e ao serviço médico que nem sempre tem informações e treinamento para lidar com a situação.

Fiat Argo e Cronos: 3 estrelas

A dupla que segue à venda com sucesso no Brasil também não foi um exemplo de segurança para o órgão independente. O Argo e Cronos receberam 24% de proteção para adultos e 10% para passageiros do banco traseiro. O teste foi refeito tempos depois onde os carros tiveram nota ainda pior: 0 estrelas.

