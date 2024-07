Seguro caro? Veja como proteger seu carro gastando bem menos Alarmes e rastradores ainda são comuns: veja alternativas para proteção do carro além do seguro

Seguro caro? Veja como proteger seu carro gastando bem menos

A violência urbana afeta a vida de todos e embora os roubos e furtos de veículos tenham registrado queda de 11% entre janeiro e março de 2024 segundo a Secretaria de Segurança Pública, ainda foram registradas 18.961 ocorrências. Como se proteger de forma adequada e como proteger o patrimônio contra a ação de bandidos no caso dos veículos?

Ter um seguro custa cada vez mais caro porém algumas alternativas podem ajudar a diminuir e muito as chances do veículo ser roubado. Como se proteger? O R7-Autos Carros traz algumas alternativas de custo reduzido para evitar a ação de bandidos especializados em roubo de carro:

O primeiro é o popular rastreador. Existem muitas empresas que oferecem esse serviço por uma fração do preço de um seguro. O dispositivo é instalado em local de difícil acesso no veículo sendo possível rastreá-lo via satélite. Em geral este serviço custa de R$ 50 a R$ 100 por mês e costuma ser efetivo e seguro. Antes de contratar, verifique a idoneidade da empresa na internet e consulte bem as regras de contratação e fidelidade.

A segunda opção são os micro rastreadores. Vendidos na internet são dispositivos de pequenas dimensões que são ocultados dentro dos veículos e o rastreamento é feito via chip de celular em um aplicativo. A vantagem é que não há mensalidade porém o proprietário precisa estar atento à durabilidade da bateria. Nem sempre esses dispositivos funcionam de forma 100% eficaz e não há uma empresa que responda pela proteção do veículo ou se responsabilize pelo serviço como no caso dos rastreadores. Um micro rastreador é barato e pode ser adquirido em sites de e-commerce por cerca de R$ 50.

A terceira opção são os alarmes. Hoje menos comuns como acessório pois muitos carros já trazem alarme de série, esses dispositivos ajudam carros menos equipados a serem roubados. Ao instalar vale a pena se certificar da qualidade do produto e durabilidade da bateria. Um alarme custa entre R$ 200 e R$ 350.

Bloqueadores de ignição também são uma alternativa. Estes dispositivos são ligados à ignição do veículo e impedem que o carro seja ligado ou bloqueiam o funcionamento do motor após determinada ação como o ato de fechar a porta ou ligar a chave. Caso esse botão já previamente instalado não seja acionado o veículo é bloqueado. Esses dispositivos custam entre R$ 70 e R$ 100.

Vale lembrar que no mercado também existem dispositivos que travam o carro conectados à ignição, equipamentos do tipo “corta corrente” e até mesmo travas de volante que ainda são bem comuns e também inibem roubos.

Outros dispositivos que inibem o roubo do carro são as películas de controle solar que também funcionam como proteção contra a ação de ladrões e também a postura cuidadosa em relação ao veículo. Não deixar o veículo na rua, ter cuidado com locais ermos e ligar o carro rapidamente ao entrar no veículo em locais públicos são atitudes recomendas por especialistas para evitar roubos de veículos.

