Seis carros que vão mudar em breve e podem não ser boa compra em 2024 Quem não quer modelo desatualizado na garagem deve evitar estes modelos abaixo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 02h00 )

Chevrolet/Divulgação

Na hora de comprar um carro 0 km é importante, para boa parte dos consumidores, que este veículo seja mantido em linha para evitar uma desvalorização mais forte. No entanto, os ciclos no segmento automotivo nem sempre são longos. Há carros que estão em vias de mudar seja de desenho externo, recebendo uma reestilização, seja uma troca de geração. Mais quais são os automóveis próximos de uma mudança que podem desvalorizar no futuro breve? Quais são os carros que o consumidor deve evitar apesar dos descontos e preços vantajosos em vista de uma mudança?

Listamos abaixo alguns carros que devem mudar logo. Veja os principais exemplos:

Chevrolet/Divulgação

Chevrolet Onix: a GM não esconde mais os testes com novos motores que chegarão com sistema híbrido leve na marca. O 1.0 Ecotec deve receber injeção direta de combustível e ganhar sistema eletrificado. Com isso, o Onix receberá também sua primeira reestilização após longos cinco anos.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos: o SUV médio nunca foi um protagonista em seu segmento mas isso deve mudar logo. O Taos pode receber um facelift em 2025 e também ganhar sistema eletrificado em breve. O motor 1.4 TSI deve vir acompanhado de um sistema elétrico e com ele algumas modificações visuais na linha do Taos fabricado na argentina.

Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox: a cada dia fica mais claro que a GM vai lançar a nova geração do Equinox por aqui. O R7-Autos Carros já publicou uma matéria com fotos exclusivas sobre a novidade. Ainda há unidades do Equinox à venda com generosos descontos mas é preciso reconsiderar: em breve esse modelo não estará mais disponível por aqui.

Ford/Divulgação

Ford Territory: o SUV médio da Ford vem importado da China e acaba de receber mais um facelift. Isso indica que logo mais virão novos lotes do Territory atualizados por aqui deixando o modelo atual antigo. O motor 1.5 turbo é o mesmo mas na China já existe até uma versão híbrida plugin que pode desembarcar aqui em breve.

Chevrolet/Divulgação

Chevrolet Tracker: o quinto carro da lista é outro GM. O SUV compacto também deve receber as atualizações visuais e sistema de injeção direta associado ao motor turbo que será eletrificado. Portanto quem não quer ficar com um carro de visual desatualizado nem devem procurar um modelo novo neste momento.

Nissan/Divulgação

Nissan Kicks: a marca japonesa já admite que o novo Kicks está em teste e será lançado logo mais no Brasil. E neste caso será uma joça geração do SUV compacto que deve até deixar a antiga por um tempo em produção. Vale lembrar ele o Kicks foi lançado em 2016 e só recebeu um discreto facelift em 2021.

NISSAN KICKS USADO VALE A PENA OU É BOMBA? Problemas, defeitos e pontos positivos.





