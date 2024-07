Seres anuncia reestruturação após vender apenas oito carros em 2024 Seres 3 e também o Seres 5 foram oficialmente lançados no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2024 - 09h00 (Atualizado em 24/07/2024 - 10h36 ) ‌



Seres 3 elétrico chega ao Brasil por R$ 240 mil Seres/Divulgação

Depois das especulações sobre o fim das atividades no Brasil, a Seres divulgou um release para a imprensa brasileira no qual deixa claro um momento de reestruturação. A marca vendeu em 2024 apenas oito veículos na modalidade online, uma vez que não conta com estrutura pós-venda ou concessionária.

Interior do Seres 3, já lançado no Brasil

Agora, a Seres irá mudar para o modelo tradicional. A marca disse que há 15 grupos comerciais interessados na abertura de pontos de venda. A marca admite que por conta disso houve um atraso no cronograma de lançamentos, mas segundo o comunicado à imprensa a reestruturação deverá durar cerca de 90 dias.

Seres 3 conta com bateria de 53 kWh, o que confere uma autonomia de até 206 km

O Seres 3 e também o Seres 5 foram oficialmente lançados no Brasil. Porém, o modelo comercial de vendas virtuais com oficinas credenciadas parecem não ter empolgado novos consumidores. A marca já sinalizou o lançamento do E5 que é um SUV híbrido vendido na China sob a bandeira Aito, parceira da Huawei, que combina motor 1.5 a gasolina de 176cv combinado com motores elétricos que fazem o carro chegar a uma autonomia de 1.150km.

O R7-Autos Carros viu na China uma loja da Huawei com seus carros elétricos e híbridos em um showroom que fazem sucesso no mercado local.

