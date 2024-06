Shineray SHI 175 ganha injeção eletrônica em 2024 Motocicleta ganha 2cv adicionais com mudança e mais torque no motor de 173cm3

A Shineray já tem fábrica no Brasil há quase dez anos e acaba de renovar um dos seus produtos mais vendidos: a SHI 175. Agora ela passa a se chamar “SHI 175s” e ganha injeção eletrônica na linha 2024. Isso quer dizer até o momento a SHI ainda usava o velho carburador.

Mantendo o mesmo perfil aventureiro e lâmpadas de LED, ela mantém os freios a disco, protetor de bengalas, painel e partida elétrica e também por pedal.

O motor é o mesmo com 173cm3 com comando simples e agora 16,3cv, um ganho de 2,1cv com torque de 1,8kgfm a 6.000 rpm combinado com câmbio de cinco velocidades.

Na ficha técnica a Shineray SHI 175s sao 2,08m de comprimento, vão livre de 26cm e altura do assento de 84,5cm além de 1,36 m de entre-eixos. Rodas sao aro 19 na frente e 17 atrás, o peso é de 137,4kg e o tanque tem 15 litros. O preço é de R$ 14.990,00 na rede de concessionários. A Shineray conta com fábrica no Polo de Suape, próxima ao porto pernambucano e produz chassi nacional e finaliza os cerca de 20 modelos usando peças enviadas da matriz na China.





