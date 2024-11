Silverado 2023 ainda tem unidades com desconto generoso Picape full size fica até R$ 45 mil mais em conta por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h09 ) twitter

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet Silverado lançada há quase um ano no Brasil está à venda com desconto generoso. Por aqui ela é oferecida na versão High Country MY 2023 com um desconto de R$ 45.000. Assim, se antes era anunciada por R$ 539.990, a Silverado agora sai por R$ 495.000. O preço de lançamento há um ano era R$ 519,9 mil.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

O visual clássico é conhecido e tem a grade ampla, os vincos quadrados e o vão livre do solo de 24,3cv, seus 5,91m de comprimento, 2,06m de largura e 1,95m de altura. Além disso são 3,75 m, o maior da categoria, o que se reflete amplo espaço interno.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

No Brasil o V8 da Silverado é um 5,3 litros de 360 cv e 53kgfm de torque associado ao câmbio automático de dez marchas e trocas suaves com tração 4X4.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Bem equipada a Silverado tem som Bose com ótima qualidade, painel de 12,3 polegadas e alta resolução, multimídia de 13,4 polegadas, câmera 360, espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, auxílio de reboque entre outras funcionalidades. Ainda não há informações a respeito de uma linha 2025 da Silverado mas certamente, caso a Chevrolet continue neste segmento, deverá oferecer a pick-up grande com as mesmas atualizações do mercado norte-americano.

NOVA CHEVROLET SILVERADO! R$ 520 mil e já esgotou! ELA É MELHOR QUE RAM 1500 E FORD F-150? VEJA O VÍDEO!





