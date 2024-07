Silverado: testamos a picape mais luxuosa da marca no Brasil Com motor V8 a gasolina e tração 4X4, a picape surpreende muito mais que uma S10 inclusive no preço

Alto contraste

A+

A-

Silverado: testamos a picape mais luxuosa da marca no Brasil

Lançada no Brasil só em 2023 a Silverado é uma velha conhecida dos norteamericanos e o veículo mais vendido da marca por lá. Por aqui não temos as grandes estradas e freeways, nossos acessos não tem a largura ideal para acomodar um veículo desse porte e os estabelecimentos comerciais não tem vagas ideais para ela. No entanto, a imponência da picape impressiona. Após o lançamento da Silverado, o R7-Autos Carros testou a novidade por uma semana.

Silverado: testamos a picape mais luxuosa da marca no Brasil

O visual clássico é conhecido e tem a grade ampla, os vincos quadrados e o vão livre do solo de 24,3cv, seus 5,91m de comprimento, 2,06m de largura e 1,95m de altura. Além disso são 3,75 m, o maior da categoria, o que se reflete amplo espaço interno.

Silverado: testamos a picape mais luxuosa da marca no Brasil

Ao ligar o motorzão V8 que teria 426cv como lá nos Estados Unidos aqui no Brasil tem V8 5,3 litros de 360 cv e 53kgfm de torque associado ao câmbio automático de dez marchas e trocas suaves sem falar na tração 4X4. O ruído elevado do V8 dá lugar a um ronco envolvente capaz de mover a picape parada e basta um toque arisco no acelerador para a Silverado derrapar.

Silverado: testamos a picape mais luxuosa da marca no Brasil

Com conjunto de suspensão independente e ampliada, amortecedores e molas de longo curso, a Silverado tem o molejo típico dos velhos carros norteamericanos. E isso é um elogio.

Publicidade

Silverado: testamos a picape mais luxuosa da marca no Brasil

Ela é alta na posição de dirgir mas com ampla visibilidade e o espaço traseiro é um latifundio. Tratando bem seus ocupantes, a Silverado exige espaço e dentro da cidade não é possível guiar a picape de forma tranquila. Os retrovisores externos são largos demais e ela não cabe em uma pista dimensionada para o Brasil.

Silverado: testamos a picape mais luxuosa da marca no Brasil

Mas basta sair da cidade para ver que a Silverado gosta mesmo da estrada. E o consumo na faixa dos 5km/l pode chegar a 8,8km/l o que é bom para seus 2.505kg.

Publicidade

Silverado: testamos a picape mais luxuosa da marca no Brasil

Bem equipada a Silverado tem som Bose com ótima qualidade, painel de 12,3 polegadas e alta resolução, multimídia de 13,4 polegadas, câmera 360, espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, auxílio de reboque entre outras funcionalidades.

Silverado: testamos a picape mais luxuosa da marca no Brasil

Por dentro é bem conservadora na escolha de materias com couro e ainda superfícies que imitam madeira. No fim das contas consegue ser muito bem feita e silenciosa rodando a 1500rpm com 120km/h no velocímetro e consumo perto dos 9km/l. Mas ao acionar o modo Esporte as rotações do motor se elevam, o câmbio atrasa e o ronco fica mais destacado. É bem divertido.

Silverado: testamos a picape mais luxuosa da marca no Brasil

Compensa?

Para quem aprecia a receita norteamericana a Silverado está em pé de igualdade com a Ford F-150 e a RAM 1500. Tem como trunfo o melhor espaço da categoria, conforto e boa lista de equipamentos. Mas como ponto a considerar os retrovisores incômodos para a cidade e o fato de ser a menos potente da tríade de picapes “de luxo” além do preço de R$ 519,9 mil poderia ser mais competitivo. É o mesmo das concorrentes porém a Silverado vem do México sem imposto de importação. São escolhas, pois a picape é bem equipada e surpreende quem aprecia conforto e silêncio ao rodar.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.