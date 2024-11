Song Plus com novo visual já é vendido no Uruguai No pequeno mercado do Uruguai, a novidade custa US$ 49.990, ou cerca R$ 287 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/10/2024 - 13h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O BYD Song Plus já teve visual renovado na a China meses após uma atualização no sistema de baterias. Agora a versão renovada começa a chegar por aqui e o vizinho Uruguai começa a receber a nova versão.

CarNewsChina/Reprodução

No pequeno mercado do Uruguai, a novidade custa US$ 49.990, ou cerca R$ 287 mil. Além do novo desenho, o SUV híbrido passa a contar com uma bateria de 26,6 kWh, o que permite rodar até 160 km no modo elétrico, segundo ciclo de teste chinês.

Visualmente, o novo BYD Song Plus passa a ter grade frontal unida ao para-choque com três barras, faróis no mesmo estilo do Seal e capô alongado com grandes vincos. As lanternas seguem amplas e com novo arranjo e as rodas são de 19 polegadas. As cores disponíveis são: Azul Gelo, Cinza Citrino, Azul Esmeralda e Branco Jade.

CarNewsChina/Reprodução

Por dentro, o BYD Song Plus conta com uma nova central multimídia do tipo giratória de 15,6 polegadas com conexão com smartphone e um novo sistema operacional chamado de DiLink 100, além de contar com carregador de smartphone por indução, 10 alto-falantes, entre outros.

‌



Agora, o sistema híbrido é o DMi 5.0, que traz um motor elétrico de 218 cv e 26,5 kgfm de torque e outro a combustão 1.5 litro de 100 cv e 12,8 kgfm de torque. A bateria pode ser de 12,9 kWh, 18,3 kWh ou 26,6 kWh, o que permite rodar entre 75 km e 160 km, de acordo com o ciclo de teste chinês.

‌



BYD SONG PLUS 2025: 1.200km SEM REABASTECER! VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.