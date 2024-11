Song Pro será primeiro híbrido flex da BYD e chega no começo de 2025 SUV híbrido será feito em Camaçari que começa a funcionar já no próximo mês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/11/2024 - 07h46 (Atualizado em 19/11/2024 - 07h46 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

A BYD está trabalhando com foco na nacionalização dos produtos que serão montados na nova fábrica de Camaçari, na Bahia. O R7-Autos Carros já revelou com exclusividade que a nova unidade começa a operar ainda em dezembro quando será feita uma cerimônia de inauguração com a presença da imprensa especializada. Agora, apuramos com executivos da marca em Shenzen, na China, que o primeiro produto da fase “nacional” da BYD será o Song Pro que terá o motor flex.

CarNewsChina/Reprodução

“Todos os produtos híbridos de Camaçari já tem essa previsão de motor flex e o Song Pro deve estrear ainda no primeiro trimestre de 2025”, disse nossa fonte.

CarNewsChina/Reprodução

No entanto os novos detalhes param por aí. Há chances do Song Pro incorporar o motor de 1,5 litro com uma potência máxima de 99cv e um motor elétrico que produz 120 kW (160 cv). Estão disponíveis na China e no Brasil opções de bateria: um pacote de 12,96 kWh e outro de 18,31 kWh, permitindo uma autonomia elétrica pura de 75 km e 115 km, respectivamente. O veículo também suporta uma saída de energia externa de 3,3 kW para maior funcionalidade. O consumo de combustível varia de 4,85 a 4,9 litros por 100 km no modo de bateria descarregada, com uma autonomia combinada de até 1.400 km.

Marcos Camargo Jr. 19.11.2024

O Song Pro DM-i adota o design “dragon face” da BYD, com faróis mais finos e escurecidos e uma grade trapezoidal em formato de colmeia mostrando evolução em relação ao modelo recém lançado no Brasil. O Song Pro DM-i mede 4735 mm de comprimento, 1860 mm de largura e 1710 mm de altura, com uma distância entre eixos de 2712 mm sem mudanças.

Marcos Camargo Jr. 19.11.2024

Por dentro, o Song Pro DM-i deverá manter sua tela flutuante de 15,6 polegadas equipada com o sistema DiLink da BYD, assentos ajustáveis eletricamente (8 ajustes para o motorista e 4 para o passageiro) e um teto solar panorâmico de 1,2 metro quadrado, ainda maior que o anterior.

Marcos Camargo Jr. 19.11.2024

O Song Pro DM-i vem equipado com uma gama de recursos novos como carregamento sem fio de 50W, um sistema inteligente de interação por voz e um sistema de gerenciamento de qualidade do ar PM2.5. A cabine também oferece iluminação ambiente em 31 cores, uma chave digital habilitada por NFC e os serviços inteligentes em nuvem da BYD.

BYD SONG PRO: lançamento oficial e detalhes de motor, consumo e itens de série. VEJA O VÍDEO!





