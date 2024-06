Alto contraste

Stellantis acelera desenvolvimento de SUV compacto com a Leapmotor

A Stellantis está acelerando o desenvolvimento de novos veículos baseados na plataforma da chinesa Leapmotor. Agora, flagras feitos pelo site CarNewsChina mostram que o A12 está em desenvolvimento para ser o segundo modelo a ser lançado pela Leapmotor. O fundador da marca que hoje tem 51% das ações nas mãos da Stellantis, Zhu Jiangming, disse que o novo projeto fará parte do que chamou de “A Séries”.

E esse SUV posicionado como modelo compacto irá abrir o segmento de SUVs que terá ainda a Série C e D, alusão ao segmento onde a Leapmotor pretende estar.

Agora nestes flagras notamos que o A12 também deverá ter versões mais simples como denunciam suas rodas, o perfil interno com duas telas (cluster e multimídia) mas a ideia é que sejam modelos de entrada como o próprio Zhu Jiangming tem dito em entrevistas.

Neste novo flagra notamos que não há radar ou “Lidar” na dianteira do carro o que também indica que se trata de um modelo de entrada.

A expectativa é que a Leapmotor anuncie a marca na Europa em setembro, no final do ano faça o mesmo anúncio para a América do Sul e em novembro a marca apresente mais detalhes do seu portfólio no salão de Guangzhou em novembro na China.

@marcoscamargo_carros LEAPMOTOR T03 100% elétrico e motor de 95cv com 265km de autonomia. O anúncio dessa nova marca da #Stellantis será feito AINDA ESTE ANO NO BRASIL ♬ som original - marcoscamargo_carros





