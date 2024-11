Stellantis anuncia carros da Jeep e Ram com 1.100 km de autonomia Nova plataforma STLA Frame atenderá projetos de veículos de grande porte Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 23/11/2024 - 15h00 ) twitter

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

A Stellantis deu mais detalhes sobre a maior variante da sua nova família de veículos eletrificados. A plataforma STLA Frame, desenvolvida para picapes e SUVs de grande porte da Jeep e Ram, dará uma base eletrificada para vários novos produtos do grupo. De acordo com a empresa, essa tecnologia permitirá que veículos elétricos com alcance estendido (REEV) possibilitando rodarem até 1.100 km de autonomia, enquanto modelos 100% elétricos rodem até 800 km. A novidade também é compatível com veículos equipados com motor a combustão híbrido e movidos a hidrogênio.

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

“A plataforma STLA Frame, assim como as STLA Medium e Large, oferece autonomia inédita e novos níveis de capacidade e desempenho superior, sendo referência em capacidade de carga e reboque. Isso atende aos clientes que buscam picapes e SUVs potentes para suas famílias ou negócios,” afirmou o CEO da Stellantis, Carlos Tavares. “Com tecnologias elétricas e de alcance estendido chegando em breve, oferecemos soluções completas para quem ainda tem dúvidas sobre veículos elétricos. Essa conquista da engenharia será destaque nos próximos lançamentos da Jeep e da Ram”.

Sobre a STLA Frame

Segundo a Stellantis, a nova STLA Frame tem capacidade máxima de reboque de 6.350 kg e carga útil de 1.224 kg, bem como suporta travessias em água de até 610 mm. A plataforma suporta baterias refrigeradas a líquido com capacidade entre 159 e 200 kWh e está preparada para integrar futuras tecnologias de armazenamento de energia, garantindo flexibilidade no longo prazo.

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Os módulos de acionamento elétrico (EDMs) dianteiros e traseiros, projetados e montados pela Stellantis, entregam até 250 kW de potência. Essa configuração permite tração nas quatro rodas e aceleração de 0 a 60 mph em 4,4 segundos. A suspensão, com design flexível, inclui opções pneumáticas para atender a diferentes condições de uso e cargas.

A tecnologia STLA Frame permite que os modelos desenvolvidos tenham comprimento entre 5.488 mm e 5.941 mm, largura variando de 2.062 mm a 2.124 mm e distância entre eixos de 3.143 mm a 3.690 mm. A distância ao solo vai de 168 mm a 262 mm, enquanto o diâmetro máximo dos pneus é de 32,8 ou 33 polegadas, garantindo versatilidade para diferentes configurações de veículos.

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Em relação ao carregamento, a Stellantis informou que a plataforma permite O carregamento rápido de 800 volts DC, com potência de até 350 kW, pode proporcionar 160 km de autonomia em 10 minutos. Já os REEVs alcançam até 80 km em 10 minutos com carregamento rápido de 400 volts DC e potência de até 175 kW.

