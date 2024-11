Stellantis anuncia layoff de 1.100 pessoas da linha de produção do Wrangler Linha da Gladiator será mais afetada com a redução de duas para uma linha de produção Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h00 ) twitter

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

A Stellantis anunciou um corte de de 1.100 pessoas em uma de suas linhas mais tradicionais que é a produção do Jeep Wrangler em Toledo, Ohio, EUA. No total 1.139 pessoas ficarão em layoff (suspensão do contrato de trabalho) no mínimo até o dia 05 de janeiro. O acordo foi celebrado entre a montadora e o sindicato United Auto Workers (UAW).

A Jeep revisou os planos de vendas das linhas Gladiator e Wrangler que receberam mudanças pontuais no meio do ano mas as vendas não atingiram s expectativas da marca nos Estados Unidos. Antes duas linhas operavam na produção dos dois modelos e agora a fábrica irá funcionar apenas com uma linha.

Apesar da redução no ritmo de produção, o sindicato negociou a extensão de benefícios como assistência financeira por um ano equivalente a 74% e dois anos de assistência médica.

“A Stellantis navega por um ano de transição e o foco é realinhar as operações nos EUA para um começo mais forte em 2025 que inclui tomar providências e ações necessárias para reduzir os altos níveis de estoque para que o nível de produção seja alinhado ao das vendas”, disse a empresa por meio de uma nota. A Stellantis ainda disse que “as ações são difíceis mas necessárias para que a companhia se realinhe com os limites de competitividade”.

