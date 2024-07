Stellantis cresce 4,4% em vendas no primeiro semestre Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram somam 22,7% do mercado na região

O grupo Stellantis registrou vendas de 404 mil veículos no primeiro semestre de 2024, o que significa uma participação de 22,7% no mercado sul americano e 29,3% de market share no Brasil. A Stellantis é representada pelas marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram e no balanço registrou crescimento de 4,4% sobre o mesmo período de 2023.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

Entre os destaques do mercado brasileiro estão modelos como Fiat Pulse e Fastback além da Strada, e na Jeep a Stellantis manteve a liderança dos modelos médios com o Compass e com o Commander e na Ram a picape Rampage garantiu 11,3 mil unidades vendidas no semestre.

A Fiat é líder de mercado há 42 meses e fechou o primeiro semestre com 20,4% de participação 220.457 unidades vendidas liderando os segmentos de hatches, picapes com Strada e Toro e vans com o Ducato e Scudo.

Na Jeep a liderança do Compass foi mantida e o SUV médio tem 29,2% de market share com 22.808 unidades vendidas no semestre sendo 3.960 em julho. O Commander teve 7.000 unidades vendidas no período e está com 14,5% de market share do segmento de modelos grandes. Mesmo com nove anos de mercado o Renegade vendeu em junho 4.500 unidades e tem 9% do segmento de modelos compactos somando 23,4 mil unidades no semestre.

A Rampage garantiu um crescimento de 218% nas vendas da Ram que também tem os modelos Importados no portfólio. No total, foram comercializados 14.717 veículos da marca no semestre. Em junho a Rampage emplacou 1.968 unidades e somou 11,3 mil unidades vendidas entre janeiro e junho de 2024.

