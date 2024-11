Stellantis faz pausa na produção da Grand Cherokee Vendas em baixa levam a uma interrupção na fábrica em Detroit Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 11h31 ) twitter

Mopar Insiders/Reprodução Mopar Insiders/Reprodução

Com altos estoques e queda de 13% nas vendas este ano, a Jeep está fazendo uma pausa forçada na produção do Grand Cherokee e também do Durango na fábrica de Jefferson, no estado do Michigan, EUA. A intenção é evitar uma formação de um grande estoque logo na virada do ano enquanto as vendas não melhoram.

Mopar Insiders/Reprodução Mopar Insiders/Reprodução

Os empregados foram notificados sobre a pausa na última sexta-feira. Ao longo de toda esta semana a linha de produção ficará fechada e nenhum Grand Cherokee ou Durango serão produzidos.

Mopar Insiders/Reprodução Mopar Insiders/Reprodução

A porta-voz da montadora nos EUA, Ann Marie Fortunate, disse em nota à imprensa norte-americana que “a Stellantis está tomando os cuidados e ações necessárias para alinhar a produção com as vendas”. Segundo ela, “estas ações incluem fazer ajustes de produção no complexo de Jefferson. A Companhia irá continuar a monitorar a situação para tomar as ações necessárias no futuro”.

Marcos Camargo JR. 30.10.2024 Marcos Camargo JR. 30.10.2024

Porém, além destas medidas anunciadas outras já foram tomadas nos últimos meses, dado o ritmo mais fraco de vendas. Cerca de 142 trabalhadores tiveram contra suspenso em setembro e há outros 69 em regime de lay-off.

‌



Marcos Camargo JR. 30.10.2024 Marcos Camargo JR. 30.10.2024

Os últimos dois anos não têm sido fáceis para o grupo Stellantis na América do Norte. Há quedas nas vendas não só em marcas como Alfa Romeo e Fiat, mas também nas tradicionais Jeep (com baixa aceitação da linha Cherokee e Wagoneer) e Ram, que é a terceira picape mais vendida dos EUA.

