Stellantis inaugura centro de desenvolvimento de híbridos flex em Betim Novo centro irá desenvolver soluções para os veículos produzidos no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/03/2025 - 20h36 (Atualizado em 11/03/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Stellantis/Divulgação

A Stellantis recebeu nesta terça (11) a visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva que foi recebido pelo Chairman John Elkann para a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Produto & Mobilidade Híbrida-Flex da América Latina. No local, que faz parte do complexo de Betim/MG inaugurado em 1976, serão desenvolvidas soluções híbridas para veículos produzidos pelas marcas da Stellantis como Fiat, Jeep, Peugeot, RAM e Citroën.

Stellantis/Divulgação

Na prática em Betim está o centro de engenharia da Stellantis que atua para todas as marcas. A partir de Betim a Stellantis irá desenvolver tecnologias de eletrificação que na prática já estão presentes nos Fiat Pulse e Fastback com sistema 12V mas pode evoluir para 48V, sistemas híbridos puros e também plugin.

Stellantis/Divulgação

Os dois modelos da Fiat foram os primeiros híbridos leves com tecnologia flex do país, solução que estará presente também em marcas concorrentes a partir do programa Mover do Governo Federal que prevê incentivos para a indústria promover a descarbonização.

Stellantis/Divulgação

Na ocasião os 1.500 novos empregados da Stellantis foram recebidos no evento para reforçar a produção das linhas localizadas em Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. Além disso a Stellantis divulgou os projetos de filantropia na região nos últimos 10 anos, iniciativas que irão beneficiar 165 mil estudantes em 200 escolas. Além do presidente Lula, estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, Antonio Filosa (presidente da Stellantis Américas) e Emanuele Cappellano (CEO da Stellantis América do Sul).

‌



NOVOS PULSE E FASTBACK Híbridos: JÁ TESTEI! PREÇO E VERSÕES

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.