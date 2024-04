Alto contraste

Stellantis terá novo híbrido ainda este ano e mais 6 novidades (Peugeot/Divulgação)

A Stellantis anunciou um plano estratégico para modernizar sua linha de produtos com foco na Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën cuja produção é concentrada no Brasil. O grupo oficializou hoje a nova geração do Peugeot 2008 e contando com os carros já apresentados até o momento, teremos ainda seis importantes novidades.

LANÇAMENTO: CITROËN BASALT SERÁ O NOVO SUV CUPÊ e estreia dia 27 de março: veja os detalhes. Veja o vídeo!

No plano “NeXT Level” a Stellantis confirmou R$ 30 bilhões de investimentos no Brasil e R$ 2 bilhões na Argentina em El Palomar e irá trazer novidades como o SUV compacto Peugeot 2008 que deve ser apresentado no próximo mês. No entanto, no plano que passa pela eletrificação a Stellantis deverá ter foco nos híbridos e não em modelos com motor elétrico a bateria.

Stellantis terá novo híbrido ainda este ano e mais 6 novidades (Internet/Reprodução)

Do total anunciado, R$ 13 bilhões serão investidos em Goiana/PE onde a Stellantis começa a “hibridizar” sua linha com os modelos Jeep e Fiat. Como já é sabido, a Stellantis testa o motor 1.3 turbo T270 associado a um conjunto elétrico do tipo Plug-in que pode vir no Commander e Compass ainda este ano.

Stellantis terá novo híbrido ainda este ano e mais 6 novidades (Stellantis/Divulgação)

Outra parte desse montante será aplicado em Porto Real/RJ para produção do SUV cupê Basalt já confirmado. Outro investimento ficará na versão 1.0 turbo do Citroën C3 que chega nos próximos meses para aposentar o motor 1.6 EC5 que ainda é oferecido no Peugeot 208 e no próprio C3 hatch.

Ao que tudo indica, a Fiat irá concentrar os primeiros híbridos depois da Jeep onde a marca trabalha no projeto 328 que é o sucessor do Argo transformado em SUV compacto com motor 1.0 turbo e conjunto híbrido. Até o Pulse e Fastback deixarão a plataforma MLA nos próximos anos para usar a base CMP e conjuntos híbridos possivelmente do tipo plugin.