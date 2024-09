Stellantis vai abastecer com etanol seus motores flex para divulgar matriz Primeiro tanque com etanol ajudará a reduzir 2,1 mil toneladas de CO2 e vai incentivar uso do combustível vegetal, diz Stellantis Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2024 - 19h49 (Atualizado em 02/09/2024 - 19h49 ) ‌



A Stellantis irá abastecer com etanol o primeiro tanque dos carros equipados com motor T270 produzidos em Goiana/PE. A iniciativa será expandida para os polos de Betim/MG é Porto Real/RJ para todos os veículos flexíveis como forma de incentivar o uso do combustível vegetal. O grupo fez um evento interno em Pernambuco com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é um entusiasta do combustível e tem feito inaugurações de usinas e incentivado o “etanol de segunda geração”.

A partir de hoje, os modelos Jeep Renegade Flex T270 e Flex T270 4x4, Compass Flex T270 e Commander Flex T270, além da Fiat Toro Turbo T270 Flex virão com primeiro tanque abastecido de etanol. No próximo ano, a alteração de combustível acontecerá também com todos os veículos flex produzidos pela companhia.

“A Stellantis foi estabelecida com uma visão de mobilidade sustentável e está na vanguarda das discussões e ações em prol da sustentabilidade. Não à toa que o plano estratégico global da empresa prevê a completa descarbonização de todo o ciclo de produção até 2038, com uma redução de 50% já em 2030. Para atingir esse objetivo, a Stellantis está sempre buscando desenvolver estratégias para promover a mobilidade de baixo carbono e identificou que essa era mais uma mudança a ser feita para avançar com a descarbonização”, explica Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.

De acordo com a Stellantis, com a adoção do primeiro tanque de etanol produzido no Polo Automotivo de Goiana, reduzirá mais de 2,1 mil toneladas de CO2 emitidas na queima de combustível do primeiro abastecimento, o que representa uma diminuição de cerca de 87% em emissões.

“Ao abastecer o veículo na fábrica com etanol, a Stellantis está contribuindo para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa nas unidades industriais e na cadeia de valor. Isso porque a nossa meta vai além da fabricação dos veículos, envolve todo o ciclo de vida, desde as matérias-primas até o final de vida do veículo”, pontua Cappellano.

Fábrica da Stellantis em Pernambuco, onde são produzidos o Jeep Renegade, Jeep Compass e Fiat Toro

Além de desenvolver veículos híbridos que devem chegar em breve às marcas Jeep e Fiat, a Stellantis tem buscado influenciar decisões estratégicas em prol do etanol. Segundo a empresa “Quando considerado no ciclo de vida completo do automóvel, o uso do etanol é extremamente eficiente em emissões, uma vez que a cana-de-açúcar em seu ciclo de desenvolvimento vegetal absorve CO2, o que proporciona cerca de 60% de mitigação final do CO2 emitido quando comparado ao uso da gasolina”.

