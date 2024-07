Stellantis vai atualizar motor diesel que seguirá em 2025: veja o que muda Motor “FMA Pratola Serra” será mais potente e terá mais torque que o atual Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

News Motor_https://newsmotor.com.br/chora-concorrencia-ram-e-eleita-a-n-1-em-qualidade-nos-eua/

Os fãs de motor diesel não precisam ficar tristes com a chegada da nova fase do Proconve L8. A oferta dos carros com motores turbodiesel vinham sendo reduzidas nos últimos anos mas as marcas Ram e Jeep terão em breve um novo motor. Trata-se do 2.2 Multijet que irá cumprir as novas normas de emissão e virão mais potentes em relação ao atual 2.0 oferecido no país.

Teste: Rampage Laramie diesel oferece o que o brasileiro espera de uma picape Ram/Divulgação

O atual conjunto é o 2.0 Turbodiesel Multijet de 170 cv e 32,7 mkgf de torque combinado com câmbio ZF de nove marchas e tração 4x4. A Stellantis usará o Multijet II que terá cerca de 195cv e 43kgfm de torque, nível bem superior ao atual combinado com mesmo câmbio e mesmo sistema de tração.

Stellantis vai atualizar motor diesel que seguirá em 2025: veja o que muda

A estreia do motor deve ficar para a Ram Rampage, produto mais rentável da Stellantis hoje em dia. A linha 2025 da picape passará a ter o novo motor mais potente e inclusive a Rampage deverá finalmente ganhar uma versão de entrada que deve ser mostrada nos próximos dias.

Stellantis vai atualizar motor diesel que seguirá em 2025: veja o que muda

Depois da Rampage veículos da linha Jeep como o Commander, Compass e também a linha da Fiat Toro devem receber esse motor em um segundo momento.

Publicidade

Stellantis vai atualizar motor diesel que seguirá em 2025: veja o que muda

O motor Multijet II já foi usado em veículos Jeep na Europa e é conhecido na Europa como “FMA Pratola Serra” refere a Fabbrica Motori Automobilistici com sede na cidade homônima na Itália.

RAMPAGE LARAMIE DIESEL 4x4 teste completo: detalhes, itens de série, preço e desempenho. VEJA O VÍDEO!