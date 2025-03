Strada mantém liderança e Corolla Cross ultrapassa Compass T-Cross foi o SUV compacto mais vendido, Polo ficou na segunda posição e HB20 caiu para décimo lugar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/03/2025 - 11h43 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Divulgação

A Fiat Strada segue líder de mercado com vendas que alcançaram 10.266 unidades emplacadas e o Volkswagen Polo foi o segundo com 7.961 unidades comercializadas segundo os dados da Fenabrave relativos a fevereiro.

Toyota/Divulgação

Fato que já ocorreu no passado, o Toyota Corolla Cross superou o Jeep Compass, uma vez que teve 5.351 unidades contra as 4.303 unidades do crossover médio da Stellantis, que não ficou entre os dez mais vendidos. Já no ranking de SUVs compactos o Volkswagen T-Cross manteve a liderança com 6.555 unidades contabilizadas, o que o deixou em terceiro lugar no ranking geral de fevereiro.

Fiat/Divulgação

Com 6.307 unidades vendidas, o Fiat Argo ficou na quarta colocação, logo atrás ficou o Mobi com 5.549 unidades comercializadas. A quinta colocação ficou com o Toyota Corolla Cross. O sexto mais licenciado foi o Hyundai Creta com 4.962 unidades adquiridas. Próximo dele ficou o Renault Kwid com 4.908 unidades emplacadas.

Volkswagen/Divulgação

O Honda HR-V, que teve 4.792 unidades vendidas, ficou na oitava colocação. O Chevrolet Onix teve 4.715 unidades e ficou na nona colocação. Fecha o ranking, o Hyundai HB20 com 4.561 unidades contabilizadas.

‌



Top 10 unidades mais vendidas em fevereiro de 2025

1 - Fiat Strada - 10.266

2 - Volkswagen Polo - 7.961

‌



3 - Volkswagen T-Cross - 6.555

4 - Fiat Argo - 6.307

‌



5 - Fiat Mobi - 5.549

6 - Toyota Corolla Cross - 5.351

7 - Hyundai Creta - 4.962

8 - Renault Kwid - 4.908

9 - Honda HR-V - 4.792

10 - Chevrolet Onix - 4.715

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.