Strada volta a liderar vendas no país em julho: veja os números
Modelo teve mais de 14 mil unidades vendidas no mês passado
Autos Carros|Marcos Camargo Jr
05/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 10h04 )



Fiat Strada fica mais equipada na linha 2023: preço, detalhes e versões

A Fiat Strada voltou a liderar as vendas de veículos em julho de 2024. Foram 14.192 unidades vendidas, um salto em relação aos outros meses. Logo atrás ficou o Volkswagen Polo, com 12.543 unidades emplacadas. O terceiro lugar ficou com o Fiat Argo, com 8.663 unidades negociadas.

Entre os SUVs, com 8.185 unidades contabilizadas, o Volkswagen T-Cross ficou na quarta colocação e também foi o SUV mais vendido no mês passado. Próximo ao crossover, o Chevrolet Onix ocupou a quinta posição, com 7.423 unidades negociadas, ligeiramente à frente do Hyundai Creta, que registrou 7.281 unidades comercializadas. A sétima colocação ficou com o “irmão” de marca HB20, com 7.228 unidades licenciadas.

A oitava colocação foi para o Fiat Mobi, com 6.807 unidades vendidas, seguido pelo Chevrolet Tracker, com 6.391 unidades contabilizadas. Fechando o top 10, está o Nissan Kicks, com 5.819 unidades comercializadas. Os dados são da Fenabrave.

Top 10 veículos mais vendidos em julho

1 - Fiat Strada - 14.192

2 - Volkswagen Polo - 12.543

3 - Fiat Argo - 8.663

4 - Volkswagen T-Cross - 8.185

5 - Chevrolet Onix - 7.423

6 - Hyundai Creta - 7.281

7 - Hyundai HB20 - 7.228

8 - Fiat Mobi - 6.807

9 - Chevrolet Tracker - 6.391

10 - Nissan Kicks - 5.819