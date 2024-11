Sucessor do Passat, ID7 tem lançamento adiado (de novo) ID.7 agora deve chegar só em maio de 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 15h23 ) twitter

Carscoops/Reprodução

A demanda por veículos elétricos em queda nos Estados Unidos representa mais um capítulo na crise internacional da Volkswagen. Previsto para ser lançado no começo desse ano, a estratégia mudou para o último trimestre desse ano. No entanto, o CEO da Volkswagen já admitiu que isso pode não acontecer.

Carscoops/Reprodução

O CEO da Volkswagen Group of America, Pablo Di Si, sugeriu que o lançamento do ID.7 pode ocorrer só próximo ano. Em entrevista ao site Auto News, Di Si falou: “Estamos prontos para lançar o ID.7, desde que haja demanda dos consumidores. Provavelmente o lançaremos no próximo ano, mas ainda não decidimos.”

Carscoops/Reprodução

Na época do primeiro adiamento, a Volkswagen disse que “à medida que as dinâmicas de mercado continuam a mudar, a Volkswagen está adiando a introdução do sedã ID.7 nos EUA e no Canadá.” A empresa sugeriu que a demanda fraca por EVs e a preferência por crossovers foram os principais fatores, mencionando o desejo de fazer “escolhas orientadas pelo mercado, ouvindo nossos clientes.”

Carscoops/Reprodução

Ou seja, por enquanto o sucessor do Passat com motor elétrico não será lançado. E tudo isso porque a Volkswagen já havia mencionado que o ID.7 nos EUA seria oferecido nas versões Pro S e Pro S Plus. O modelo de entrada teria logotipos iluminados, porta-malas elétrico, teto panorâmico de vidro e rodas de 19 polegadas. Outros destaques incluiriam volante aquecido, bancos dianteiros aquecidos e um sistema de infotainment de 15 polegadas com a linguagem dos mais recentes lançamentos da Volkswagen. Nos EUA o ID.7 pode receber uma bateria de 82 kWh, com opções de tração traseira (RWD) e integral (AWD). A versão RWD deve oferecer 282 hp e 55kgfm de torque, enquanto a variante AWD aumentaria a potência para 335 hp.

‌



Carscoops/Reprodução

Outro ponto importante é que a Volkswagen confirmou que tanto as versões europeias quanto as norte-americanas do ID.7 serão produzidas em Emden, Alemanha. Esta decisão não é apenas um detalhe de produção, mas pode ter implicações significativas para a elegibilidade do ID.7 aos créditos fiscais nos EUA sob as políticas atuais de veículos elétricos.





‌



Carscoops/Reprodução

Atualmente não há mais incentivos de impostos para carros elétricos na esfera federal, mas alguns estados oferecem vantagens. Em meio às eleições nos EUA, o ex-presidente e candidato Donald Trump já disse que irá taxar carros produzidos fora do país, mesmo que a marca já esteja estabelecida na América do Norte.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.