Superesportivo elétrico da Xiaomi entra em pré-venda: veja o preço Esportivo chinês tem motorização elétrica de 1.500 cv Autos Carros|Marcos Camargo Jr 31/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 11h04 )

CarNewsChina/Divulgação CarNewsChina/Divulgação

Depois de muita especulação a Xiaomi finalmente anunciou o início da pré-venda do SU7 Ultra. O superesportivo tem impressionantes 1.526cv de potência e acelera de 0 a 100km/h em menos de 2 segundos. Na China, o SU7 Ultra tem o preço de US$ 114 mil, cerca R$ 660 mil.

CarNewsChina/Divulgação CarNewsChina/Divulgação

Visualmente, o Xiaomi SU7 Ultra tem desenho minimalista com linhas limpas e faróis dianteiros no formato de gota. A dianteira ainda conta com amplas entradas de ar. Já a traseira do sedã esportivo tem ampla lanterna no formato de “C” e um aerofólio. O interior conta com amplas telas e acabamento em fibra de carbono e alcantara.

CarNewsChina/Divulgação CarNewsChina/Divulgação

O modelo mede 5,11 metros de comprimento, 1,46 metro de altura, 1,97 metro de largura e 3,00 metros de entre-eixos. As rodas são de 21 polegadas e os pneus são o Pirelli P Zero 5.

CarNewsChina/Divulgação CarNewsChina/Divulgação

Em relação à motorização, o Xiaomi SU7 Ultra vem equipado com três motores, que juntos entregam a potência de 1526 cv com torque máximo de 1.770 Nm. Segundo a fabricante, o bólido faz de zero a 100 km/h em apenas 1,98 segundos e atinge os 200 km/h em 5,86 segundos. A velocidade máxima é de 350 km/h. As baterias são de 93,7 kWh e podem ser recarregadas em 11 minutos em uma tomada de 490 Kw, de acordo com a empresa, que não divulgou a autonomia.

CarNewsChina/Divulgação CarNewsChina/Divulgação

Ao chegar no mercado chinês, o Xiaomi SU7 Ultra será rival do Porsche Taycan, que tem menos potência, uma vez que tem 408 cv, só que também é um sedã esportivo. Por aqui, o modelo da marca alemã é oferecido a partir de R$ 629 mil. Já o esportivo chinês não tem precisão de ser vendido no Brasil.

XIAOMI SU7 é famoso na internet e tem motor de 675cv e 83kgfm na versão PRO. Tem mais de 120 mil pedidos desse carro e em junho 10.000 unidades já foram entregues. VEJA O VÍDEO!

@marcoscamargo_carros XIAOMI SU7 é famoso na internet e tem motor de 675cv e 83kgfm na versão PRO. Tem mais de 120 mil pedidos desse carro e em junho 10.000 unidades já foram entregues. #zeekr #zeekrbrasil #carroeletrico #fyp ♬ som original - marcoscamargo_carros

