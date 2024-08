SUV da Chery estreia novo sistema híbrido e custa menos de R$ 100 mil Jetour Shanhai L6 faz quase 80km/l Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h08 ) ‌



A Chery lançou, neste final de semana na China, o Shanhai L9, um SUv médio com motor híbrido de nova geração Kunpeng C-DM que promete estar presente em outros produtos do grupo. A Shanhai é uma submarca do grupo Jetour, assim como a Omoda e Jaecoo já anunciadas no Brasil.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O sistema da Chery combina motor 1.5 turbo TGDI de quinta geração da família Acteco com motor elétrico. O motor a combustão entrega 154 cv e um torque máximo de 22kgfm, enquanto o motor elétrico gera 201 cv e 310kgfm. A bateria de lítio tem 19,43 kWh e oferece uma autonomia elétrica pura de 125 km. A autonomia oficial total é de 1.400 km, com um consumo de combustível combinado de 1,25 L por 100 km.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Visual comum

O Jetour Shanhai L6 adota uma grade fechada com várias linhas para enfatizar o design em camadas e ângulos, além de uma grade trapezoidal na parte inferior. Outros elementos de design incluem maçanetas tradicionais, saídas de escape ocultas e lanternas traseiras do tipo contínuo que são usadas por várias marcas na China.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Para o interior o Jetour Shanhai L6 oferece as cores cinza e azul-claro e já na versão de entrada tem “geladeira” com console central que suporta aquecimento e resfriamento, ajuste elétrico/aquecimento dos espelhos laterais externos, painel de instrumentos de 9,2 polegadas, tela de controle central de 12,8 polegadas, bancos de couro, ajuste manual de 6 posições para o banco do motorista, ajuste manual de 4 posições para o banco do passageiro, controle remoto, reconhecimento de voz, sistema de áudio com 6 alto-falantes e o sistema Huawei HiCar, entre outros.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A versão Max traz teto solar panorâmico, limpadores de para-brisa com sensor de chuva, porta-malas elétrico, ajuste elétrico de 6 posições para o banco do motorista, painel de instrumentos TFT LCD de 9,2 polegadas, tela de controle central de 15,6 polegadas, carregamento sem fio de 50 W para celular, sistema de áudio com 8 alto-falantes, luzes ambiente monocromáticas e funcionalidades avançadas de assistência ao motorista, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, assistência em congestionamentos, aviso de colisão frontal e reconhecimento de sinais de trânsito.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Além disso, a versão Ultra adiciona luzes traseiras interativas com inteligência artificial, racks de teto, volante aquecido, suporte lombar elétrico/aquecimento/ventilação para o banco do motorista, ajuste elétrico de 4 posições para o banco do passageiro, apoio de braço traseiro central com porta-copos, sistema de áudio Sony com 9 alto-falantes entre outros itens.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Os preços vão de US$ 17,3 mil a US$ 20 mil, cerca de R$ 95 mil a R$ 110 mil, bastante competitivos até mesmo para o mercado chinês.

